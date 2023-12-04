AFCチャンピオンズリーグ1
team-logo
2 - 2
終了
team-logo
マテウス・ウリベ 5'バグダード・ブネジャ 90' + 4'
ジャンブル・ジガウリ 83', 90'
(HT 1-0) (終了 2-2)

アル・サッド 対 ナサフカルシ結果＆スタッツ,