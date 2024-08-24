エールディビジ
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1 - 7
終了
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コルネリウス・ハンセン 57'
G. Til 10'ルーク・デ・ヨング 15'C. Driouech 65'マリク・ティルマン 71'T. Barbet 78' (og)イルビング・ロサノ 83'リカルド・ペピ 90'
(HT 0-2) (終了 1-7)

アルメレシティFC 対 PSVアイントホーフェン結果＆スタッツ,