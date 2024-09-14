J1 リーグ
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3 - 1
終了
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小野裕二 8'M. Nagakura 32'谷口海斗 75'
阿部浩之 90' + 3'
(HT 2-0) (終了 3-1)

アルビレックス新潟 対 湘南ベルマーレ結果＆スタッツ,