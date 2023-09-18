AFCチャンピオンズリーグ1
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2 - 2
終了
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Ali Jasim 26', 88'
Mohammad Daneshgar 30'Mohammad Ghorbani 67'
(HT 1-1) (終了 2-2)

アルクワアルジャウィヤ 対 セパハン結果＆スタッツ,