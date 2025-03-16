エールディビジ
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2 - 2
終了
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アントン・ガエイ 58'オリバー・エドヴァルセン 85'
Z. Buurmeester 52'イブラヒム・サディク 83'
(HT 0-0) (終了 2-2)

アヤックス 対 AZアルクマール結果＆スタッツ,