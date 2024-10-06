エールディビジ
team-logo
3 - 1
終了
team-logo
デイヴィ・クラーセン 21'ボウト・ベグホルスト 90' + 1'チュバ・アクポム 90' + 4'
J. Schreuders 69'
(HT 1-0) (終了 3-1)

アヤックス 対 フローニンゲン結果＆スタッツ,