エールディビジ
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5 - 0
終了
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ケネス・テイラー 9'ベルトラン・トラオレ 24'ユーリ・バース 58'デヴェイヌ・レンチ 71'チュバ・アクポム 87'
(HT 2-0) (終了 5-0)

アヤックス 対 シッタート結果＆スタッツ,