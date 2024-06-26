J1 リーグ
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
シャハブ・ザヘディ 20'ウェリントン 70'
天野純 83'
(HT 1-0) (終了 2-1)

アビスパ福岡 対 横浜F・マリノス結果＆スタッツ,