J1 リーグ
team-logo
2 - 2
終了
team-logo
ウェリントン 90' + 4'M. Shigemi 90' + 6'
上島拓巳 54' (og)原大智 58' (pk)
(HT 0-0) (終了 2-2)

アビスパ福岡 対 京都サンガ結果＆スタッツ,