プレミアシップ
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
パプ・ハビブ・グアイ 27', 80'
モーゼスエビエ 88'
(HT 1-0) (終了 2-1)

アバディーン 対 マザーウェル結果＆スタッツ,