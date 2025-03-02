プレミアシップ
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2 - 2
終了
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ケビン・ニスベット 75', 90' + 1'
V. Sevelj 20'サム・ダルビー 45' + 9'
(HT 0-2) (終了 2-2)

アバディーン 対 ダンディーユナイテッド結果＆スタッツ,