プレミアシップ
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3 - 1
終了
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パプ・ハビブ・グアイ 39'ジェイミー・マクグラス 54'ビセンテベサイエン 81'
トヨシ・オルサーニャ 45' + 3'
(HT 1-1) (終了 3-1)

アバディーン 対 セントミレン結果＆スタッツ,