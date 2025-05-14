プレミアシップ
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1 - 5
終了
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ケビン・ニスベット 42'
マイク・ナヴロキ 31'ヤン・ヒョンジュン 45' + 9'ルーク・マッコーワン 48'ジョニー・ケニー 54'アダムアイダ 90' + 4'
(HT 1-2) (終了 1-5)

アバディーン 対 セルティック結果＆スタッツ,