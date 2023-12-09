セリエ A
team-logo
3 - 2
終了
team-logo
アデモラ・ルックマン 38', 55'ルイス・フェルナンド・ムリエル 90' + 5'
オリヴィエ・ジルー 45' + 3'ルカ・ヨヴィッチ 80'
(HT 1-1) (終了 3-2)

アタランタ 対 ACミラン結果＆スタッツ,