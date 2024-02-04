セリエ A
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3 - 1
終了
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マリオ・パシャリッチ 16'チャールズデケテラエール 43' (pk), 76'
チーロ・インモービレ 84' (pk)
(HT 2-0) (終了 3-1)

アタランタ 対 ラツィオ結果＆スタッツ,