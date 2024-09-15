セリエ A
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3 - 2
終了
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マテオ・レテギ 21'チャールズデケテラエール 45'アデモラ・ルックマン 45' + 1'
ルーカスマルティネスクアルタ 15'モイーズキーン 32'
(HT 3-2) (終了 3-2)

アタランタ 対 フィオレンティーナ結果＆スタッツ,