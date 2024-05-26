セリエ A
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3 - 0
終了
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ジャンルカ・スカマッカ 26'アデモラ・ルックマン 43'マリオ・パシャリッチ 71' (pk)
(HT 2-0) (終了 3-0)

アタランタ 対 トリノ結果＆スタッツ,