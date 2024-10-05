セリエ A
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5 - 1
終了
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マテオ・レテギ 24', 50', 74' (pk)エデルソン 60'マルテン・デ・ルーン 80'
J. Ekhator 83'
(HT 1-0) (終了 5-1)

アタランタ 対 ジェノア結果＆スタッツ,