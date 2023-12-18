セリエ A
team-logo
4 - 1
終了
team-logo
ルイス・フェルナンド・ムリエル 47'マリオ・パシャリッチ 52'チャールズデケテラエール 83'アレクセイ・ミランチュク 89'
ロレンツォ・ピロラ 10'
(HT 0-1) (終了 4-1)

アタランタ 対 サレルニターナ結果＆スタッツ,