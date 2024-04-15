セリエ A
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2 - 2
終了
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ジャンルカ・スカマッカ 13'エデルソン 18'
ダルコ・ラゾビッチ 56'Tijjani Noslin 60'
(HT 2-0) (終了 2-2)

アタランタ 対 エラス・ヴェローナ結果＆スタッツ,