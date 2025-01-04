プレミアリーグ
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2 - 1
終了
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ロス・バークリー 58'レオンベイリー 76'
ステフィー・マヴィディディ 63'
(HT 0-0) (終了 2-1)

アストン・ヴィラ 対 レスター・シティ結果＆スタッツ,