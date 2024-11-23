プレミアリーグ
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2 - 2
終了
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オリー・ワトキンス 36'ロス・バークリー 77'
イスマイラサール 4'ジャスティン・デベニー 45' + 1'
(HT 1-2) (終了 2-2)

アストン・ヴィラ 対 クリスタル・パレス結果＆スタッツ,