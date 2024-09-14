プレミアリーグ
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3 - 2
終了
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オリー・ワトキンス 36', 58'ジョン・デュラン 76'
ドワイト・マクニール 16'ドミニク・カルバート=ルーウィン 27'
(HT 1-2) (終了 3-2)

アストン・ヴィラ 対 エヴァートン結果＆スタッツ,