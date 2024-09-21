プレミアリーグ
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3 - 1
終了
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オリー・ワトキンス 73'エズリ・コンサ 88'ジョン・デュラン 90' + 4'
マテウス・サント 25'
(HT 0-1) (終了 3-1)

アストン・ヴィラ 対 ウルヴス結果＆スタッツ,