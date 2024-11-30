FAカップ
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2 - 2PK 4 - 1
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T. Walton 17', 90' + 1'
グラントホール 45' + 2'J. Cotterill 70'
(HT 1-1) (終了 2-2) (延長 2-2)

アクリントン・スタンリー 対 スウィンドンタウン結果＆スタッツ,