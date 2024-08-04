コッパ・イタリア
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3 - 1
終了
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アレッシオトリブッツィ 2', 66'Paolo Frascatore 45' + 1'
ケビン・ピスコポ 21'
(HT 2-1) (終了 3-1)

アヴェリーノ 対 ユーヴェスタビア結果＆スタッツ,