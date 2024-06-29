J2 リーグ
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0 - 4
終了
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Boniface Nduka 31'小川慶治朗 62'カプリニ 66'村田透馬 90' + 2'
(HT 0-1) (終了 0-4)

いわきFC 対 横浜FC結果＆スタッツ,