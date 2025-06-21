J2 リーグ
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3 - 1
終了
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Y. Yamashita 43'Y. Onishi 51'K. Tanimura 86'
吉平翼 88'
(HT 1-0) (終了 3-1)

いわきFC 対 カターレ富山結果＆スタッツ,