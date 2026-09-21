「例えばホイルンドは、ほぼ1時間にわたって砂漠の中でプレーした末、57分に下げられた。アンギサは例えば90分に投入され、その後すでに負傷したようにも見える。ベルガラは一度も使われていない……。そして、ロボトカを使うのかギルモアを使うのかという分析ではない。なぜならコンテは昨季、リーグ戦の終わりまでではなく、試合終了まで何とか持ちこたえるための布陣を考え出さなければならなかったからだ。デ・ブライネは理解できるし、ホイルンドも理解できる……。つまり、ナポリのクオリティーなら違うパフォーマンスを見せなければならない。こうやって流れを評価する話ではないと私は思う。物語そのものを本当に変えなければならないんだ、私としては。これは……私にとって、この物語は良い始まりではなかった」