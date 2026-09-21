レレ・アダーニは『La Domenica Sportiva』に出演し、マッシミリアーノ・アッレグリとフィオレンティーナ対ナポリについて次のように語った。「フィオレンティーナ対ナポリを考えるなら、ナポリがジェノアのような試合をする姿は私には考えられない。フロジノーネのような試合でさえだ。なぜならフロジノーネはフィレンツェに行って試合に勝ったし、トリノもフィレンツェに行って勝っているからだ。どう言えばいいか、ボローニャができるかもしれない試合以上のものを期待している。 だからアッレグリは怒りについて語るが……その怒りは誰が与えるべきなんだ？ 我々か、それとも監督か？」
翻訳者：
アダーニがアッレグリを批判「ナポリはその戦力の割に平凡なサッカーをしている。ホイルンドは砂漠の中にいる」
凡庸なサッカー
「このナポリがどういう姿勢なのか、私には理解できない。 私の考えでは、このナポリは、そのプレーのポテンシャル、クラブの大きさ、野心、近年の歴史、そしてサッカーの内容を考えれば、不十分なレベルで戦っている。 私に言わせれば、やっているサッカーは平凡だ。この試合はナポリが勝っていてもおかしくなかったが、フィオレンティーナが勝っていてもおかしくなかった。私の考えでは、テンポも遅い」
砂漠の中のホイルンド
「例えばホイルンドは、ほぼ1時間にわたって砂漠の中でプレーした末、57分に下げられた。アンギサは例えば90分に投入され、その後すでに負傷したようにも見える。ベルガラは一度も使われていない……。そして、ロボトカを使うのかギルモアを使うのかという分析ではない。なぜならコンテは昨季、リーグ戦の終わりまでではなく、試合終了まで何とか持ちこたえるための布陣を考え出さなければならなかったからだ。デ・ブライネは理解できるし、ホイルンドも理解できる……。つまり、ナポリのクオリティーなら違うパフォーマンスを見せなければならない。こうやって流れを評価する話ではないと私は思う。物語そのものを本当に変えなければならないんだ、私としては。これは……私にとって、この物語は良い始まりではなかった」
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