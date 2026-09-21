セリエAの2026-2027シーズンでは、審判技術の面でまさに大きな変革が起きている。ロッキ体制からダニエレ・オルサート体制への移行により、これまでとは完全に異なる判定基準が導入されており、そのため、きょう予定されていた審判幹部とセリエA20クラブの監督たちによる会合には大きな注目が集まっていた。

リッソーネでは、冷静な意見交換という雰囲気の中で会合が行われ、割り当て責任者に率いられたチームは、シーズン序盤のここまでに犯したいくつかのミスを認めた。