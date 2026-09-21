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ライブ
FBL-ITA-AWARDAFP
Emanuele Tramacere
翻訳者：

審判団と監督の会合：欠席者と「VAR案件」、ロウ＝カルル、そしてオルサートが認めたその他の判定ミス

セリエ A
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審判界とセリエAクラブの世界による初の直接対面

セリエAの2026-2027シーズンでは、審判技術の面でまさに大きな変革が起きている。ロッキ体制からダニエレ・オルサート体制への移行により、これまでとは完全に異なる判定基準が導入されており、そのため、きょう予定されていた審判幹部とセリエA20クラブの監督たちによる会合には大きな注目が集まっていた。

リッソーネでは、冷静な意見交換という雰囲気の中で会合が行われ、割り当て責任者に率いられたチームは、シーズン序盤のここまでに犯したいくつかのミスを認めた。

  • 不在の監督たち

    セリエAの監督20人全員が会合に出席したわけではないが、参加できなかった者はそれぞれ副監督を送り出すことを選んだ。

    『Panorama』によれば、欠席者の中で特に目立つのは、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ、マウリツィオ・サッリ、マッシミリアーノ・アッレグリに加え、マッシミリアーノ・アルヴィーニとエウゼビオ・ディ・フランチェスコだ。

    • 広告

  • VARはオフではない、だが…。

    オルサートは、その場にいた全員に対して「VARはオフになっていない」と安心させた一方で、リッソーネにいる担当者たちは、ピッチ上での明白かつ明確な誤審があった場合にのみ介入すると改めて強調した。際どいケースや、ピッチ上の主審が十分な視界の中ですでに判断している事象を見直そうという意図はない、ということだ。

  • ロウ＝カルル、そしてその他のミス

    そのためオルサートは、ここまで自らの部下たちが犯してきたいくつかのミスを認めた。カルルのロウに対する引っ張りはPKであるべきだったし、コッパ・イタリアのフィオレンティーナ対ピサでのカラッチョロのペッレグリーノに対するプレーもPKだった。

    フィオレンティーナ対フロジノーネではアレックス・ヒメネスに退場処分が出るべきだった一方、トリノ対ミランではヴラシッチのハンドがPKに相当した。最後に、コモ対パルマでのカクレのブリッチュギに対するプレーも退場に値した。

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  • ピッチ上のケース

    最後にオルサートは、いくつかの際どいケースでは、ピッチ上の判定を維持するという方針が正しかったことを確認した。例えば、ジェノア戦でのナポリのゴールの場面におけるデ・ブライネのプッシュや、ボローニャ対トリノでのヘグゲムとオリスタニオの接触がそれに当たる。こうしたケースでは、審判団からVAR介入が求められることは決してない。