Jonathan Moscrop
翻訳者：
ユベントス、アタランタ戦勝利前にサンドロ・マッツォーラへの追悼をサポーターが妨害し「敬意の欠如」を非難
ウルトラスがスタジアムで反発を引き起こす
アリアンツ・スタジアムは、土曜日に83歳で亡くなったイタリアのレジェンド、マッツォーラ氏に黙とうを捧げ、厳かな雰囲気に包まれていた。しかし、その空気はすぐに損なわれた。クルヴァ・スッドの一部サポーターが意図的にピッチに背を向け、追悼の最中にもかかわらずクラブのチャントを歌ったためだ。この場違いな振る舞いには、ほかの何万人もの観客が即座に反発。無秩序なチャントをかき消すように、長く続く拍手が沸き起こった。
- AFP
トリノの名門が節度を求める
ウルトラスによる恥ずべき振る舞いは、ユベントス首脳陣の怒りを招いた。クラブは試合終了直後、断固たる姿勢を示すべく迅速に動いた。クラブ幹部は、現代サッカーにおいて尊重すべき重要な一線を強調し、基本的な人間としての礼節を踏みにじることへの言い訳として、盲目的な部族主義を退けた。
ユベントスは、クラブ公式声明を通じてこの妨害行為を非難し、次のように主張した。「黙とうの時間に敬意を欠く行為を、いかなるライバル関係も正当化することはできない。追悼されている人々の記憶に敬意を表し、追悼の場でともにその記憶を分かち合うことは、帰属やチームカラーを超えた共通の責任である」
敵将が成熟度に疑問を呈する
マッツォーラは、イタリア代表で制した1968年欧州選手権や、ユベントスの宿敵インテルで成し遂げた輝かしい欧州での成功を含む、偉大な功績を残した。根深い歴史的反感が、ホームの一部サポーターの目を曇らせたようだ。この反応について、アタランタのサッリ監督は、若い世代の歴史認識の乏しさに起因するものだとした。
試合後の記者会見でこの不快な場面について問われたサッリ監督は、次のように語った。「嫌な気持ちになった。おそらく、マッツォーラが何を成し遂げたのかを理解していない世代によるものだろう。どのユニフォームを着ていたかは関係ない。ああいう人物に敬意を表するのは、我々にできる最低限のことだ」
- Jonathan Moscrop
インターナショナルブレイクが回復を後押しする
アタランタに2-0で勝利したことで、ユヴェントスはセリエA開幕から5試合で勝ち点10に到達した。国内サッカーはここから3週間のインターナショナルブレイクに入り、その後ルチアーノ・スパレッティ率いるチームは10月11日にカリアリとのアウェー戦に臨む。この長めの中断期間は、ケナン・ユルディズやマヌエル・ロカテッリを含む、戦列を離れている主力8選手の回復を進めるメディカルスタッフにとって極めて重要な猶予となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。