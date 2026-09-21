マッツォーラは、イタリア代表で制した1968年欧州選手権や、ユベントスの宿敵インテルで成し遂げた輝かしい欧州での成功を含む、偉大な功績を残した。根深い歴史的反感が、ホームの一部サポーターの目を曇らせたようだ。この反応について、アタランタのサッリ監督は、若い世代の歴史認識の乏しさに起因するものだとした。

試合後の記者会見でこの不快な場面について問われたサッリ監督は、次のように語った。「嫌な気持ちになった。おそらく、マッツォーラが何を成し遂げたのかを理解していない世代によるものだろう。どのユニフォームを着ていたかは関係ない。ああいう人物に敬意を表するのは、我々にできる最低限のことだ」