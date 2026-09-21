敵陣深くで決定機を作り出しながらも、ファブレガスは相手ホームチームのゲームプランを封じ込められなかったことを嘆き、一方でGKロレンツォ・パルミザーニの素晴らしいパフォーマンスを称賛した。スペイン人指揮官はこの責任を自ら引き受け、この試練に向けてチームを効果的に準備できなかったことを認めた。

試合後の記者会見で低調なパフォーマンスについて問われたファブレガスは、報道陣にこう語った。「試合前に、フロジノーネがどういうチームなのかは説明していた。おそらく、チームにそれをしっかり理解させるという点で、私は十分ではなかったのだと思う。今日もし4-1で勝っていたとしても驚きはなかっただろう。なぜなら、パルミザーニが何度もセーブを見せたからだ」