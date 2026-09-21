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セスク・ファブレガスが「低調」なコモのパフォーマンスを酷評、無敗スタートは衝撃のフロジノーネ戦敗戦で終焉
無敗記録が突然途切れる
コモの見事な無敗記録は、スタディオ・ベニート・スティルペでのフロジノーネ戦で0-2の不意の敗戦を喫したことであっけなく途絶えた。前半にジャコモ・カロとジョルジ・クヴェルナゼが得点し、ファブレガス監督のチームはセリエAで前半終了までに複数失点を喫したのが、これでわずか4度目となった。この予想外のつまずきにより、コモは開幕序盤の共同首位であるローマとインテルに勝ち点で並ぶ絶好の機会を逸した。
スペイン人指揮官が戦術面の責任を負う
敵陣深くで決定機を作り出しながらも、ファブレガスは相手ホームチームのゲームプランを封じ込められなかったことを嘆き、一方でGKロレンツォ・パルミザーニの素晴らしいパフォーマンスを称賛した。スペイン人指揮官はこの責任を自ら引き受け、この試練に向けてチームを効果的に準備できなかったことを認めた。
試合後の記者会見で低調なパフォーマンスについて問われたファブレガスは、報道陣にこう語った。「試合前に、フロジノーネがどういうチームなのかは説明していた。おそらく、チームにそれをしっかり理解させるという点で、私は十分ではなかったのだと思う。今日もし4-1で勝っていたとしても驚きはなかっただろう。なぜなら、パルミザーニが何度もセーブを見せたからだ」
指揮官が相手のパフォーマンスを称賛
この敗戦は、ロンバルディア州のクラブにとって、インテルとのコッパ・イタリア準決勝敗退までさかのぼる5カ月ぶりの初めての不出来な内容となった。一方で、勢いに乗るフロジノーネは勝ち点を10に伸ばし、クラブのセリエA史上最高の開幕5試合のスタートを記録した。
ホームチームの規律ある遂行を認めた上で、ファブレガスは「我々は試合をうまくコントロールできず、得点のチャンスは4回あった。負ければ腹も立つし、その後に分析もする。しかし、フロジノーネは自分たちが望む試合をやり、我々はそれに見合わなかった」と付け加えた。
「フロジノーネは我々にダメージを与えるという点でうまくやったし、我々は間違いなく改善しなければならない。これは5カ月ぶりの最初の悪い試合で、前回はインテルとのコッパ・イタリア準決勝だった。今日は素晴らしいフロジノーネについて語るべきだ。彼らにはその価値がある。今日はフロジノーネの傑作だった。フロジノーネが何をしたかったのかは非常に明確だった」
中断期間を経て厳しい試練へ
セリエAはいったんインターナショナルブレイクに入る。これにより、リーグ戦で初黒星を喫して8位に後退したコモにとっては、立て直しに向けた絶好の時間が与えられることになる。ファブレガス監督のチームは10月11日、スタディオ・ジュゼッペ・シニガッリアに首位タイのローマを迎え、大一番に臨む。上位進出を狙うホームチームが首位グループを倒し、トップ4争いに食い込むためには、最終ラインの組織を引き締めることが何より重要になる。
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