Nicolo Campo
翻訳者：
ユヴェントスがアタランタをさらに苦しめる中、マウリツィオ・サッリ監督がPK判定騒動を受けてVARの「廃止」を要求
激怒した戦術家が廃止を要求
日曜夜、アタランタがユヴェントスに敵地で0-2と敗れた後、サッリは激しい怒りに包まれた。アウェーの指揮官は、ペナルティーエリア内でピエール・カルルがジョナサン・ロウのシャツを明らかに引っ張ったにもかかわらず見逃したとして、主審ルカ・ズッフェリとVARを激しく批判した。そのPKが与えられなかった判定を巡る物議は、トリノを勝ち点なしで去ることになったアタランタの苦境にさらに追い打ちをかけた。
- Getty Images Sport
指揮官が高くついた見落としを嘆く
そのユニフォームを引っ張る場面は、フランシスコ・コンセイソンの前半の先制点を受け、アタランタが同点ゴールを狙って攻勢を強めていた中で起きた。サッリは、このような明白な反則が試合審判団によって見直されなかったことが、ピッチ上の公平性を確保するためのシステムの根本的な欠陥を露呈したと主張した。
試合後の記者会見で報道陣を前に試合審判団を厳しく批判したサッリは、次のように言い切った。「ああいう場面でVARが使われないのであれば、廃止すべきだし、単純に主審の判断に頼るべきだ。私にはかなり明白に見えた。少なくともVARの誰かが確認すべきだった」
低迷するアウェーチームは勇気を欠いている
判定を巡る論争とは別に、サッリはセリエAで3連敗を喫した後、チームの競争的なメンタリティーが低下していることに深い失望を示した。チーム内のキャラクターと主体性の欠如を評価したサッリは、次のように語った。「1対1の状況を求めていく姿勢に、あまりにもキャラクターが足りない。技術的、戦術的、そして身体的には成長しているが、勇気や主体性という面では成長しておらず、それが心配だ」
また67歳の指揮官は、イタリアサッカー界のレジェンド、サンドロ・マッツォーラに敬意を表して試合前に設けられた黙とうを妨げたホーム側ウルトラスの振る舞いも非難した。スタンドからの無礼な行為を批判したサッリは、こう付け加えた。「不快な気持ちだった。おそらく、マッツォーラが何を成し遂げたのかを理解していない世代がやったことなのだろう。彼がどのユニフォームを着ていたかは関係ない。あのような人物に敬意を払うのは、我々にできる最低限のことだ」
- LaPresse
戦術の緊急立て直しが必要だ
3連敗を喫したことで、アタランタはセリエA順位表の11位に足踏みしている。国内リーグはここから3週間のインターナショナルブレークに入り、シーズン序盤の不振を立て直すための貴重な時間となる。サッリ監督率いるチームは10月12日にリーグ戦へ戻り、ホームでヴェネツィアと対戦する。下降線を止めるためには、ホームでの勝利が何より重要となる。
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