判定を巡る論争とは別に、サッリはセリエAで3連敗を喫した後、チームの競争的なメンタリティーが低下していることに深い失望を示した。チーム内のキャラクターと主体性の欠如を評価したサッリは、次のように語った。「1対1の状況を求めていく姿勢に、あまりにもキャラクターが足りない。技術的、戦術的、そして身体的には成長しているが、勇気や主体性という面では成長しておらず、それが心配だ」

また67歳の指揮官は、イタリアサッカー界のレジェンド、サンドロ・マッツォーラに敬意を表して試合前に設けられた黙とうを妨げたホーム側ウルトラスの振る舞いも非難した。スタンドからの無礼な行為を批判したサッリは、こう付け加えた。「不快な気持ちだった。おそらく、マッツォーラが何を成し遂げたのかを理解していない世代がやったことなのだろう。彼がどのユニフォームを着ていたかは関係ない。あのような人物に敬意を払うのは、我々にできる最低限のことだ」