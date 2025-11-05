フランク監督、トッテナム批判したキャラガー氏に反論「解説者より監督の方が難しい」

ブレナン・ジョンソンとウィルソン・オドベールのゴールで、スパーズはコペンハーゲンに対して2点のリードを築いた。しかし、VAR のレビューの結果、マルコス・ロペスの踵へのハイタックルで、ジョンソンが退場処分となった。

しかし、ホームチームは粘り強く戦い、ミッキー・ファン・デ・フェンの驚異的なソロゴール、そして交代出場したパリーニャのゴールで、さらに2点を立て続けに決めた。

「今日は良いパフォーマンスを見ることができ、満足している」とフランク監督は付け加えた。

「我々は『立ち直るメンタリティ』についてよく話している。人生もサッカーも挫折はつきものだからだ。どのチームもそれを経験する。重要なのは、悪い試合や悪い時期を経験した後、どう反応し、立ち直るかだ。それが良いチームの一員であるということだ。 今日の選手たちの反応には非常に満足している。ほぼ試合開始から終了までゲームを支配できた。もちろん退場処分はあったが、ミッキーがそれを問題にしないことを決めてくれた！そして我々はチャンピオンズリーグで非常に価値ある勝利を収めた。これは容易なことではない。 コペンハーゲンは開幕から調子が上がっていないが、彼らは基本的に非常に手強い相手だ。彼らが4-0で負ける姿はまず見られないだろうと確信している」