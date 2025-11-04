「サッカー界は吐き気を催す場所」苦悩したエンバペが信じる“美しい世界”…最速で駆け抜けるレアル・マドリーの王への道

「エンバペ！ エンバペ！ エンバペ！」

レアル・マドリーの本拠地サンティアゴ・ベルナベウでは、まるでクリスティアーノ・ロナウドがいた頃のように、毎試合一人の選手名が木霊している。キリアン・エンバペが、また今日もゴールを決めたのだ。

アルダ・ギュレルのスルーパスから相手チームのDFラインを破ってシュートを決める……そう表現すれば単純だが、エンバペが見せる一連のプレーは8万人収容のスタジアムのどこから見たって力強く、迫力満点だ。

エンバペの大臀筋は100メートル走のトップアスリートと同じ質と量を誇り、100メートルを最速10.9秒で駆け抜ける（ウサイン・ボルトが保持する世界記録は9.58秒）。そして彼はフットボーラーとしての天性とも言える、極めて柔軟な足首の持ち主でもあり、独自のバランス感覚とタイミングでもって“ぶち抜く”という表現がぴったりのゴールを決めてみせる。ミドルレンジの概念が変わりそうなほど簡単に、ズドンと決まるミドルシュート含めて、マドリディスタ（マドリーサポーター）たちは彼がボールを枠内に突き刺すのを今か今かと待っている。そして実際に決まればベルナベウ、マドリーの街、ひいてはスペイン中の家庭やバルで、こんな言葉が口にされるのだ。

「なんだあのスピード……怪物か」「完全にマドリーのエースだな」「個人技もすごいが団結心もリーダーシップも素晴らしい」「エンバペこそが世界最高だ」

だが、3年前を振り返ってみれば、彼らの言葉はそれこそ180度違っていた。2022年5月、マドリー加入間近とされていたエンバペだが、最終的にパリ・サンジェルマン（PSG）との契約を2024年まで延長。当時、マドリディスタたちは彼の行動を許さなかった。

「あいつはマドリーの敵」「もう絶対にいらない」「ヤツは金の奴隷だ」

同月、マドリーは通算14回目のチャンピオンズリーグ優勝を果たしたが、祝賀会場のシベーレス広場でも「エンバペはクソ野郎！」というチャントが何度となく歌われていた。

現金なものだが、フットボールはやはり“今、この時”しかないのだ。そしてエンバペも、今、憧れのレアル・マドリーでプレーする喜びを噛み締めている。彼は「フットボールの世界は吐き気を催す場所」と考えるまで苦悩し、ここまでたどり着いたのだった。