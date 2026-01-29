プロ野球12球団は新シーズンに向けて一斉に春季キャンプをスタートさせ、各地で実戦モードへと入っていく。その中でも注目度が高いのが、キャンプ期間中に行われる練習試合だ。新戦力の起用、若手の台頭、主力選手の仕上がり具合など、公式戦に先駆けてチームの現在地が見えてくる重要な舞台となる。
本記事では、プロ野球春季キャンプ2026の練習試合予定・テレビ中継/ネット配信について紹介する。
阪神タイガースの春季キャンプ2026は、2月1日(日)から2月25日(水)まで沖縄県で行われる。一軍は宜野座、ファーム(二軍)は具志川を拠点とし、紅白戦や練習試合、オープン戦を通じて新シーズンへ向けた準備が進められる。
実戦では主力選手の仕上がりに加え、若手や新戦力の起用法にも注目が集まる。ファームでも練習試合が予定されており、将来を担う選手にとっては重要なアピールの場となる。なお、試合日程や開始時間は天候やチーム状況により変更される可能性があるため、観戦・視聴前には最新情報を確認しておきたい。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月7日(土)
|紅白戦
|-
|宜野座
|-
|2月8日(日)
|練習試合
|vs日本ハム
|名護
|13:00
|2月11日(祝・水)
|紅白戦
|-
|宜野座
|-
|2月14日(土)
|練習試合
|vs楽天
|宜野座
|13:00
|2月21日(土)
|オープン戦
|vs中日
|北谷
|14:00
|2月22日(日)
|オープン戦
|vsヤクルト
|浦添
|13:00
|2月23日(月・祝)
|オープン戦
|vs日本ハム
|名護
|13:00
阪神タイガースの春季キャンプ2026は、現地観戦が難しい場合でもテレビ中継やネット配信を通じてチェックできる。一軍の宜野座キャンプはCS放送を中心に中継され、練習風景から実戦まで幅広くカバーされる。
また、公式配信サービスを活用すればスマートフォンやPCからの視聴も可能だ。ファーム(具志川)キャンプの様子も一部日程で配信予定となっており、若手選手の動向を追いたいファンにとっても充実した視聴環境が整っている。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|時間
|備考
|CS放送(一軍)
|2/1〜2/25
|日中帯中心
|宜野座キャンプを中心に放送
|ネット配信(一軍)
|虎テレ
|キャンプ期間中
|未定
|一軍キャンプを中心に配信
|CS放送(二軍)
|2/1〜2/25
|日中帯中心
|具志川キャンプを放送
横浜DeNAベイスターズの春季キャンプ2026では、青白戦に加えて複数の練習試合、オープン戦が予定されている。実戦を通じて新戦力の起用や若手の台頭、主力選手の仕上がり具合が見えてくる重要な期間だ。
試合は宜野湾開催が中心となるが、北谷、具志川、糸満といった複数会場で行われる点も特徴となっている。ファーム(二軍)の練習試合も組まれており、将来を担う若手や育成選手の動向をチェックするうえでも日程の把握は欠かせない。なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況によって変更される可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の公式情報を確認しておきたい。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月9日(月)
|青白戦
|青白戦
|宜野湾
|未定
|2月11日(祝・水)
|練習試合
|vs中日
|宜野湾
|12:30
|2月14日(土)
|練習試合
|vsロッテ
|宜野湾
|12:30
|2月15日(日)
|練習試合
|vs中日
|北谷
|13:00
|2月17日(火)
|練習試合(二軍)
|vs阪神
|具志川
|13:00
|2月18日(水)
|練習試合
|vsヤクルト
|宜野湾
|12:30
|2月19日(木)
|練習試合
|vsロッテ
|糸満
|12:30
|2月21日(土)
|オープン戦
|vs広島
|宜野湾
|13:00
|2月22日(日)
|オープン戦
|vs楽天
|宜野湾
|13:00
横浜DeNAベイスターズの春季キャンプ2026は、現地観戦が難しい場合でも映像で追える環境が整っている。一軍(宜野湾)のキャンプはCS放送と複数のネット配信サービスで中継され、実戦日やキャンプイン直後は特に放送・配信が充実する見込みだ。
2026年はファーム(嘉手納)キャンプも一部日程で配信予定となっており、主力候補だけでなく若手選手の動向もチェックできる。放送・配信サービスごとに対象日や時間が異なるため、視聴スタイルに合わせて事前に整理しておきたい。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|時間
|備考
|CS放送(一軍)
|TBSチャンネル2, スカパー！プロ野球セット
|2/1,2/7,2/9,2/11,2/14,2/18
|10:00〜16:00
|青白戦や練習試合は実施されれば放送
|ネット配信(一軍)
|DAZN, ニコニコ生放送, FOD
|2/1〜2/22(休養日除く)
|10:00〜15:00予定
|2/1のニコ生のみ9:00開始
|公式YouTube(一軍)
|球団公式YouTube
|2/1のみ
|10:00〜16:00予定
|キャンプイン当日限定
|ネット配信(ファーム)
|easy sports
|キャンプ第1クール
|未定
|嘉手納キャンプをライブ配信
読売ジャイアンツの春季キャンプ2026では、実戦形式の練習試合やオープン戦が数多く組まれている。主力選手の調整状況に加え、新戦力や若手の起用法が見えてくる重要な期間となる。
一軍は那覇キャンプを拠点に国内外のチームと対戦し、シーズンを見据えた実戦テストを実施。ファーム(二軍)も宮崎で練習試合が予定されており、育成選手や若手にとってはアピールの場となる。なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況によって変更される可能性があるため、観戦や視聴を予定している場合は直前の公式情報を確認しておきたい。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月15日(日)
|練習試合
|vs広島
|沖縄セルラースタジアム那覇
|13:00
|2月17日(火)
|練習試合
|vsロッテ
|沖縄セルラースタジアム那覇
|13:00
|2月21日(土)
|オープン戦
|vsヤクルト
|沖縄セルラースタジアム那覇
|13:00
|2月22日(日)
|オープン戦
|vs中日
|Agreスタジアム北谷
|13:30
|2月23日(月・祝)
|オープン戦
|vs楽天
|沖縄セルラースタジアム那覇
|13:00
|2月27日(金)
|練習試合
|vsハンファ
|沖縄セルラースタジアム那覇
|13:00
|2月28日(土)
|練習試合
|vsサムスン
|沖縄セルラースタジアム那覇
|13:00
読売ジャイアンツの春季キャンプ2026は、現地観戦が難しい場合でもテレビ中継やネット配信を通じてチェックできる。一軍の那覇キャンプはCS放送を中心に連日中継され、練習風景から練習試合まで幅広くカバーされる。
球団公式配信をはじめ複数の配信サービスが用意されており、ファーム(宮崎)キャンプの様子も視聴可能。若手選手の動向を追いたいファンにとっても見逃せない内容となっている。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|時間
|備考
|CS放送(一軍)
|キャンプ期間中
|日中帯中心
|練習試合も放送予定
|ネット配信(一軍)
|GIANTS TV
|キャンプ全日程
|未定
|練習試合も配信
|ネット配信
|DAZN
|キャンプ期間中
|未定
|主催試合中心に配信
|ネット配信
|スカパー！番組配信
|キャンプ期間中
|未定
|CS契約者向け
広島東洋カープの春季キャンプ2026は、2月1日(日)からスタートし、一軍・二軍ともに段階的に拠点を移しながら実施される。一軍は宮崎・日南での前半キャンプを経て、沖縄へ移動。実戦を交えつつシーズンに向けた調整が進められる。
キャンプ期間中には紅白戦や練習試合、オープン戦が予定されており、主力の仕上がりだけでなく若手や新戦力の起用法にも注目が集まる。なお、試合開始時間や開催可否は天候やチーム状況によって変更される可能性があるため、観戦や視聴を予定している場合は直前の公式情報を確認しておきたい。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月10日(火)
|紅白戦
|紅白戦
|日南・天福球場
|未定
|2月15日(日)
|練習試合
|vs巨人
|沖縄セルラースタジアム那覇
|13:00
|2月17日(火)
|練習試合
|vs楽天
|コザしんきんスタジアム
|13:00
|2月18日(水)
|練習試合
|vsロッテ
|コザしんきんスタジアム
|13:00
|2月21日(土)
|オープン戦
|vsDeNA
|宜野湾
|13:00
|2月22日(日)
|オープン戦
|vs日本ハム
|名護
|13:00
|2月23日(月・祝)
|オープン戦
|vsヤクルト
|浦添
|13:00
|2月28日(土)
|オープン戦
|vs楽天
|倉敷マスカットスタジアム
|13:00
|3月1日(日)
|オープン戦
|vs楽天
|倉敷マスカットスタジアム
|13:00
広島東洋カープの春季キャンプ2026は、CS放送およびネット配信を通じて視聴できる。一軍の日南・沖縄キャンプはJ SPORTSを中心に中継され、練習風景から練習試合まで幅広くカバーされる。
なお、カープは独自の放映権を管理しているため、DAZNでは主催試合やキャンプ中継が配信されない点には注意したい。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|時間
|備考
|CS放送(一軍)
|2/1〜2/25
|日中帯中心
|練習試合も放送対象
|CS放送(練習試合)
|日テレジータス
|2/15
|12:45〜
|vs巨人戦を生中継
|ネット配信
|キャンプ期間中
|未定
|全日程ライブ配信
|ネット配信
|GIANTS TV
|2/15
|未定
|巨人との練習試合を配信
|ネット配信
|スカパー！番組配信
|キャンプ期間中
|未定
|CS契約者向け
中日ドラゴンズの春季キャンプ2026は、2月1日(日)から2月24日(火)まで沖縄県で行われる。一軍は北谷、ファーム(二軍)は読谷を拠点とし、実戦を交えながら新シーズンに向けた調整が進められる。
キャンプ期間中には複数の練習試合やオープン戦が組まれており、一軍だけでなく読谷組の若手や育成選手にとっても重要なアピールの場となる。休養日は2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、18日(水)で、一軍・二軍共通だ。なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況によって変更される可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の公式発表を確認しておきたい。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月11日(祝・水)
|練習試合
|vsDeNA
|宜野湾
|12:30
|2月12日(木)
|練習試合
|vsヤクルト
|北谷
|13:00
|2月14日(土)
|練習試合(二軍)
|vs阪神
|具志川
|13:00
|2月15日(日)
|練習試合
|vsDeNA
|北谷
|13:00
|2月17日(火)
|練習試合
|vs日本ハム
|名護
|13:00
|2月19日(木)
|練習試合
|vs日本ハム
|北谷
|13:00
|2月20日(金)
|練習試合(二軍)
|vs日本ハム
|名護
|13:00
|2月21日(土)
|オープン戦
|vs阪神
|北谷
|14:00
|2月22日(日)
|オープン戦
|vs巨人
|北谷
|13:30
|2月23日(月)
|オープン戦
|vsロッテ
|北谷
|13:30
中日ドラゴンズの春季キャンプ2026は、現地観戦が難しい場合でもテレビ中継やネット配信を通じてチェックできる。一軍の北谷キャンプはCS放送を中心に連日中継され、練習風景から練習試合まで幅広くカバーされる。
また、公式配信やオンデマンドサービスを活用すれば、スマートフォンやPCからでも視聴可能だ。ファーム(読谷)キャンプの様子も配信予定となっており、若手や育成選手の動向を追いたいファンにとっても充実した環境が整っている。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|時間
|備考
|CS放送(一軍)
|2/1〜2/24(休養日除く)
|日中帯中心
|解説者が日替わりで出演
|CS放送(練習試合)
|TBSチャンネル2
|2/11
|試合開始〜
|vsDeNA戦を生中継
|ネット配信(一軍)
|球団公式YouTube,スポーツナビ
|2/1〜2/20
|日中帯
|練習やセレモニーも配信
|ネット配信(一軍)
|2/1〜2/24(休養日除く)
|日中帯
|CS放送と同内容
|ネット配信(ファーム)
|イージースポーツ
|2/1〜
|未定
|読谷キャンプをライブ配信
|ネット配信
|DAZN
|キャンプ期間中
|未定
|春季キャンプをライブ配信
東京ヤクルトスワローズの春季キャンプ2026は、2月1日(日)から2月26日(木)まで行われる。一軍は沖縄・浦添を拠点に調整を進め、二軍は東京と宮崎を行き来しながら実戦を重ねるスケジュールとなっている。
キャンプ期間中には練習試合やオープン戦が複数組まれており、新戦力のテストや若手選手のアピール、主力のコンディション確認が進められる。なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況により変更される可能性があるため、観戦や視聴を予定している場合は直前の公式発表を確認しておきたい。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月12日(木)
|練習試合
|vs中日
|北谷
|13:00
|2月18日(水)
|練習試合
|vsDeNA
|宜野湾
|12:30
|2月21日(土)
|オープン戦
|vs巨人
|那覇
|13:00
|2月22日(日)
|オープン戦
|vs阪神
|浦添
|13:00
|2月23日(月・祝)
|オープン戦
|vs広島
|浦添
|13:00
東京ヤクルトスワローズの春季キャンプ2026は、CS放送とネット配信の両面で充実した視聴環境が整っている。主にCS放送のフジテレビONEが一軍キャンプを中心に中継を行い、週末を中心に生中継が組まれている。
また、公式系サービスや動画配信プラットフォームを活用すれば、スマートフォンやPCからでもキャンプや実戦の様子をチェック可能だ。二軍キャンプの配信も予定されており、若手選手の動向を追いたいファンにとっても見逃せない内容となっている。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|時間
|備考
|CS放送(一軍)
|2/1〜2/26(主に週末)
|日中帯中心
|オープン戦も生中継予定
|CS放送(練習試合)
|TBSチャンネル2
|2/18
|試合開始〜
|vsDeNA戦を生中継
|ネット配信(一軍)
|キャンプ全日程
|未定
|平日練習も配信対象
|ネット配信
|DAZN
|キャンプ期間中
|未定
|一部練習試合・オープン戦
|ネット配信(ファーム)
|イージースポーツ
|2/13〜2/26
|未定
|西都キャンプを配信
福岡ソフトバンクホークスの春季キャンプ2026は、2月1日(日)から3月3日(火)まで実施される。一軍・二軍(A組・B組)は宮崎・生目の杜運動公園を拠点に調整を進め、三軍・四軍(C組)は筑後で長期キャンプを行う編成となっている。
キャンプ期間中は侍ジャパンとの壮行試合や国際交流試合、オープン戦が組まれており、主力の仕上がりを確認すると同時に、若手や育成選手にとっても重要なアピールの場となる。なお、試合開始時間や開催可否は天候やチーム事情により変更される可能性があるため、観戦や視聴を予定している場合は直前の公式情報を確認しておきたい。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月22日(日)
|壮行試合
|vs侍ジャパン
|ひなたサンマリンスタジアム宮崎
|13:00
|2月23日(月・祝)
|壮行試合
|vs侍ジャパン
|ひなたサンマリンスタジアム宮崎
|14:00
|2月25日(水)
|国際交流試合
|日台野球交流試合
|台北ドーム
|未定
|2月26日(木)
|国際交流試合
|日台野球交流試合
|台北ドーム
|未定
|2月後半
|紅白戦
|紅白戦
|生目の杜運動公園
|未定
|3月1日(日)
|オープン戦
|vs西武
|アイビースタジアム
|12:30
福岡ソフトバンクホークスの春季キャンプ2026は、CS放送とネット配信の両方で幅広く視聴できる。CS放送ではスポーツライブ＋がキャンプ期間を通して連日中継を行い、練習風景から実戦まで網羅する構成となっている。
また、公式配信サービスや各種動画配信プラットフォームでもライブ配信が予定されており、スマートフォンやPCからでもキャンプの様子をチェック可能だ。宮崎・筑後の両キャンプが対象となる点も特徴で、若手や育成選手の動向を追いたいファンにとっても充実した内容となっている。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|時間
|備考
|CS放送
スポーツライブ＋
|2/1〜2/28
|10:00〜15:00中心
|宮崎キャンプを連日生中継
|CS放送(実戦)
スポーツライブ＋
|2/22,2/23,2/25,2/26,3/1
|試合開始〜
|壮行試合・国際試合・OP戦
|ネット配信(公式)
|ホークスTV
|2/1〜3/1
|未定
|マルチアングル配信
|ネット配信
|キャンプ期間中
|未定
|CS契約者向け
|ネット配信
Rakuten TV
ベースボールLIVE
|キャンプ期間中
|未定
|一部試合・練習を配信
北海道日本ハムファイターズの春季キャンプ2026は、2月1日(日)から沖縄でスタートする。一軍は名護、二軍は国頭を拠点にキャンプを行い、紅白戦や練習試合、オープン戦を通じて新戦力の見極めとチームの底上げが進められる。
キャンプ期間中は実戦機会も多く、若手の台頭や新体制での戦い方が徐々に見えてくる重要な時期だ。なお、試合開始時間や実施可否は天候やチーム事情によって変更される可能性があるため、観戦や視聴を予定している場合は直前の公式情報を確認しておきたい。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月7日(土)
|紅白戦
|紅白戦
|名護
|13:00
|2月8日(日)
|練習試合
|vs阪神
|名護
|13:00
|2月11日(祝・水)
|練習試合
|対戦相手未定
|名護
|13:00
|2月14日(土)
|紅白戦
|紅白戦
|名護
|13:00
|2月15日(日)
|練習試合
|対戦相手未定
|未定
|未定
|2月17日(火)
|練習試合
|vs中日
|名護
|13:00
|2月19日(木)
|練習試合
|vs中日
|北谷
|13:00
|2月20日(金)
|練習試合(二軍)
|vs中日
|名護
|13:00
|2月22日(日)
|オープン戦
|vs広島
|名護
|13:00
|2月23日(月・祝)
|オープン戦
|vs阪神
|名護
|13:00
北海道日本ハムファイターズの春季キャンプ2026は、テレビ放送・ネット配信ともに視聴環境が整っている。CS放送ではGAORA SPORTSがキャンプ初日から連日中継を行い、練習風景から紅白戦、練習試合、オープン戦まで幅広くカバーする。
また、球団公式サービスをはじめとした配信プラットフォームを活用すれば、スマートフォンやPCからでもリアルタイムでキャンプの様子を追うことが可能だ。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|CS放送(一軍)
|2/1〜2/24
|日中帯中心
|キャンプを連日生中継
|CS放送(実戦)
|2/7〜2/23
|試合開始〜
|紅白戦・練習試合・オープン戦
|ネット配信(公式)
ファイターズMIRU
|2/1〜
|未定
|ビジター試合除きLIVE配信
|ネット配信
|キャンプ期間中
|未定
|テレビ放送と同内容
|ネット配信
|DAZN
|オープン戦以降
|未定
|主催試合中心
オリックス・バファローズの春季キャンプ2026は、2月1日(日)から2月27日(金)まで宮崎県で行われる。清武総合運動公園を拠点に調整が進められ、キャンプ終盤には「球春みやざきベースボールゲームズ」など実戦機会も組まれている。
キャンプ期間中は紅白戦をはじめ、国内外のチームとの対外試合が予定されており、新戦力の見極めや開幕に向けた戦力整備が本格化する。試合開始時間や配信予定は変更される可能性があるため、観戦・視聴前には最新情報を確認しておきたい。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月8日(日)
|紅白戦
|-
|清武
|未定
|2月11日(水・祝)
|紅白戦
|-
|清武
|未定
|2月14日(土)
|紅白戦
|-
|清武
|未定
|2月18日(水)
|紅白戦
|-
|清武
|未定
|2月21日(土)
|紅白戦
|-
|清武
|未定
|2月25日(水)
|交流戦
|vs千葉ロッテ
|SOKKEN
|13:00
|2月26日(木)
|交流戦
|vs西武
|SOKKEN
|13:00
|2月27日(金)
|交流戦
|vsロッテジャイアンツ
|SOKKEN
|12:00
オリックス・バファローズの春季キャンプ2026は、CS放送とネット配信の両方で視聴が可能だ。CS放送ではJ SPORTSがキャンプの模様を中心に連日中継を行い、終盤の交流戦も放送対象に含まれている。
ネット配信ではJ SPORTSオンデマンドを軸に、DAZNやパ・リーグ系サービスでも一部日程が配信予定となっており、スマートフォンやPCからでもキャンプや実戦の様子をチェックできる。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|時間
|備考
|CS放送
|2/1〜2/24
|11:00〜16:00中心
|キャンプを連日中継
|CS放送(実戦)
|2/25〜2/27
|試合開始〜
|球春みやざきベースボールゲームズ
|ネット配信
|キャンプ期間中
|未定
|キャンプ・交流戦を配信
|ネット配信
楽天TV
ベースボールLIVE
|一部日程
|未定
|紅白戦・実戦中心
|ネット配信
|BsTV(公式YouTube)
|不定期
|未定
|練習風景を配信
東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプ2026は、2月1日(日)から沖縄県金武町を拠点に行われる。一軍は金武キャンプで実戦を交えながら調整を進め、オープン戦開幕に向けてチーム全体の底上げを図る重要な期間となる。
キャンプ期間中には複数の練習試合やオープン戦が組まれており、新加入選手や若手の起用、主力選手のコンディション確認が進められる。なお、試合開始時間や開催可否は天候やチーム事情により変更される可能性があるため、観戦や視聴を予定している場合は直前の公式情報を確認しておきたい。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月14日(土)
|練習試合
|vs阪神
|宜野座
|13:00
|2月15日(日)
|練習試合
|vs日本ハム
|金武
|13:00
|2月17日(火)
|練習試合
|vs広島
|コザ
|13:00
|2月21日(土)
|オープン戦
|vsロッテ
|金武
|13:00
|2月22日(日)
|オープン戦
|vsDeNA
|宜野湾
|13:00
|2月23日(月・祝)
|オープン戦
|vs巨人
|那覇
|13:00
東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプ2026は、CS放送とネット配信の両方で視聴可能となっている。CS放送ではJ SPORTSが一軍キャンプの模様を中心に中継を行い、実戦日も放送対象となる見込みだ。
また、複数の動画配信サービスを活用すれば、スマートフォンやPCからキャンプや練習試合、オープン戦を視聴できる。楽天モバイル契約者向けの特典など、サービスごとの特徴も踏まえて視聴環境を整えておきたい。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|時間
|備考
|CS放送(一軍)
|2/1〜2/22
|日中帯中心
|キャンプ・主催試合を放送
|ネット配信
|キャンプ期間中
|未定
|練習試合・OP戦も配信
|ネット配信
Rakuten TV(パ・リーグSpecial)
ベースボールLIVE
|一部日程
|未定
|楽天主催試合中心
|ネット配信
|キャンプ期間中
|未定
|パ・リーグ全体を網羅
千葉ロッテマリーンズの春季キャンプ2026は、一軍が宮崎・都城からスタートし、その後に沖縄・糸満へ移動する二段階方式となっている。二軍は石垣島での一次キャンプを経て、都城で二次キャンプを行う変則日程だ。
キャンプ期間中は一軍・二軍ともに練習試合やオープン戦が組まれており、主力の仕上がりに加えて若手の台頭や新戦力の起用法も確認できる。なお、試合開始時間や開催可否は天候やチーム状況により変更される可能性があるため、観戦や視聴を予定している場合は直前の公式情報を確認しておきたい。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月10日(火)
|練習試合(二軍)
|vs楽天モンキーズ
|石垣
|13:00
|2月11日(祝・水)
|練習試合(二軍)
|vs楽天モンキーズ
|石垣
|13:00
|2月14日(土)
|練習試合(一軍)
|vsDeNA
|宜野湾
|12:30
|2月19日(木)
|練習試合(一軍)
|vsDeNA
|糸満
|12:30
|2月21日(土)
|オープン戦
|対戦相手未発表
|金武
|13:00
|2月22日(日)
|練習試合(一軍)
|vsハンファ
|糸満
|12:30
|2月22日(日)
|練習試合(二軍)
|vsチェコ代表
|都城
|12:30
|2月23日(月・祝)
|オープン戦
|対戦相手未発表
|北谷
|13:30
|2月23日(月・祝)
|練習試合(二軍)
|vsチェコ代表
|都城
|12:30
|2月26日(木)
|練習試合(一軍)
|vsチェコ代表
|都城
|12:30
|2月28日(土)
|オープン戦
|対戦相手未発表
|都城
|13:00
千葉ロッテマリーンズの春季キャンプ2026は、CS放送とネット配信の両面で視聴可能だ。CS放送では日テレNEWS24が都城キャンプを中心に中継を行い、練習試合やオープン戦も放送対象に含まれている。さらに、TBSチャンネル2では2月14日のDeNA戦(宜野湾)が完全生中継予定となっている。
ネット配信も充実しており、DAZNやパ・リーグ系サービスを中心にキャンプ中継や実戦の配信が予定されている。視聴手段ごとに対象日や内容が異なるため、事前に整理しておきたい。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|時間
|備考
|CS放送
|日テレNEWS24
|2/1〜3/1(指定日)
|日中帯中心
|キャンプ・試合を中継
|CS放送(練習試合)
|TBSチャンネル2
|2/14
|試合開始〜
|vsDeNA戦を完全生中継
|ネット配信
|DAZN,ベースボールLIVE,Rakutenパ・リーグSpecial
|日テレNEWS24と同様
|未定
|キャンプ・試合を配信
|ネット配信
|一部日程
|未定
|週末・祝日中心に配信
|ネット配信
|ニコニコ生放送, FOD
|2/14
|試合開始〜
|vsDeNA戦(宜野湾)を配信
|ネット配信
|BsTV(公式YouTube)
|不定期
|未定
|練習風景などを配信
埼玉西武ライオンズの春季キャンプ2026は、2月1日(日)からスタートする。一軍は宮崎・南郷、二軍・三軍は高知を拠点とし、それぞれのカテゴリーで新シーズンに向けた調整が進められる。
キャンプ期間中には一軍・ファームともに練習試合が組まれており、若手選手の台頭や新戦力の起用法、主力のコンディションを確認できる重要な時期となる。なお、試合開始時間や開催可否は天候やチーム状況により変更される可能性があるため、観戦や視聴を予定している場合は直前の公式発表を確認しておきたい。
|日付
|区分
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月15日(日)
|練習試合(二・三軍)
|vs高知ファイティングドッグス
|越知町民総合運動場
|13:00
|2月18日(水)
|練習試合(二・三軍)
|vs徳島インディゴソックス
|春野総合運動公園野球場
|12:30
|2月21日(土)
|練習試合(二・三軍)
|vs三菱自動車岡崎
|春野総合運動公園野球場
|12:30
|2月22日(日)
|練習試合(一軍)
|vsロッテジャイアンツ
|南郷スタジアム
|13:00
|2月23日(月・祝)
|練習試合(二・三軍)
|vs四国銀行
|春野総合運動公園野球場
|12:30
埼玉西武ライオンズの春季キャンプ2026は、一軍の南郷キャンプを中心に、CS放送とネット配信の両面で視聴環境が整っている。CS放送ではフジテレビTWOがキャンプの模様を中継し、週末や祝日を中心に解説付きで生中継が行われる。
ネット配信も非常に充実しており、公式系サービスやパ・リーグ系配信を活用すれば、スマートフォンやPCから練習や実戦の様子をチェック可能だ。二・三軍の高知キャンプについても、一部サービスで配信が予定されている。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|時間
|備考
|CS放送(一軍)
|フジテレビTWO, スカパー！プロ野球セット
|2/1〜2/23
|10:30〜16:00中心
|南郷キャンプを生中継
|ネット配信(一軍)
|フジテレビTWOsmart, パ・リーグTV
|キャンプ期間中
|9:30〜
|練習日を毎日配信
|ネット配信
|DAZN, ベースボールLIVE, パ・リーグSpecial
|キャンプ期間中
|未定
|一軍中心に配信
|ネット配信(ファーム)
|DAZN
|2/1〜2/25
|未定
|高知キャンプを配信
