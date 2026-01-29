阪神タイガースの春季キャンプ2026は、2月1日(日)から2月25日(水)まで沖縄県で行われる。一軍は宜野座、ファーム(二軍)は具志川を拠点とし、紅白戦や練習試合、オープン戦を通じて新シーズンへ向けた準備が進められる。

実戦では主力選手の仕上がりに加え、若手や新戦力の起用法にも注目が集まる。ファームでも練習試合が予定されており、将来を担う選手にとっては重要なアピールの場となる。なお、試合日程や開始時間は天候やチーム状況により変更される可能性があるため、観戦・視聴前には最新情報を確認しておきたい。

日付 種別 対戦カード 会場 開始時間 2月7日(土) 紅白戦 - 宜野座 - 2月8日(日) 練習試合 vs日本ハム 名護 13:00 2月11日(祝・水) 紅白戦 - 宜野座 - 2月14日(土) 練習試合 vs楽天 宜野座 13:00 2月21日(土) オープン戦 vs中日 北谷 14:00 2月22日(日) オープン戦 vsヤクルト 浦添 13:00 2月23日(月・祝) オープン戦 vs日本ハム 名護 13:00

阪神タイガース春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

阪神タイガースの春季キャンプ2026は、現地観戦が難しい場合でもテレビ中継やネット配信を通じてチェックできる。一軍の宜野座キャンプはCS放送を中心に中継され、練習風景から実戦まで幅広くカバーされる。

また、公式配信サービスを活用すればスマートフォンやPCからの視聴も可能だ。ファーム(具志川)キャンプの様子も一部日程で配信予定となっており、若手選手の動向を追いたいファンにとっても充実した視聴環境が整っている。