npb spring camps practice game schedule
Aoi Fujimiya

【全球団予定】プロ野球春季キャンプ2026の練習試合日程は？テレビ中継/ネット配信まとめ

【全球団】プロ野球春季キャンプ2026の練習試合・オープン戦日程は？テレビ中継・ネット配信サービス一覧まとめ

プロ野球12球団は新シーズンに向けて一斉に春季キャンプをスタートさせ、各地で実戦モードへと入っていく。その中でも注目度が高いのが、キャンプ期間中に行われる練習試合だ。新戦力の起用、若手の台頭、主力選手の仕上がり具合など、公式戦に先駆けてチームの現在地が見えてくる重要な舞台となる。

本記事では、プロ野球春季キャンプ2026の練習試合予定・テレビ中継/ネット配信について紹介する。

  • hanshin tigers(C)HANSHIN tigers

    阪神タイガース

    阪神タイガースの春季キャンプ2026は、2月1日(日)から2月25日(水)まで沖縄県で行われる。一軍は宜野座、ファーム(二軍)は具志川を拠点とし、紅白戦や練習試合、オープン戦を通じて新シーズンへ向けた準備が進められる。

    実戦では主力選手の仕上がりに加え、若手や新戦力の起用法にも注目が集まる。ファームでも練習試合が予定されており、将来を担う選手にとっては重要なアピールの場となる。なお、試合日程や開始時間は天候やチーム状況により変更される可能性があるため、観戦・視聴前には最新情報を確認しておきたい。

    日付種別対戦カード会場開始時間
    2月7日(土)紅白戦-宜野座-
    2月8日(日)練習試合vs日本ハム名護13:00
    2月11日(祝・水)紅白戦-宜野座-
    2月14日(土)練習試合vs楽天宜野座13:00
    2月21日(土)オープン戦vs中日北谷14:00
    2月22日(日)オープン戦vsヤクルト浦添13:00
    2月23日(月・祝)オープン戦vs日本ハム名護13:00

    阪神タイガース春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

    阪神タイガースの春季キャンプ2026は、現地観戦が難しい場合でもテレビ中継やネット配信を通じてチェックできる。一軍の宜野座キャンプはCS放送を中心に中継され、練習風景から実戦まで幅広くカバーされる。

    また、公式配信サービスを活用すればスマートフォンやPCからの視聴も可能だ。ファーム(具志川)キャンプの様子も一部日程で配信予定となっており、若手選手の動向を追いたいファンにとっても充実した視聴環境が整っている。

    区分放送/配信先対象日程時間備考
    CS放送(一軍)

    スカパー！プロ野球セット

    スカイA

    GAORA

    		2/1〜2/25日中帯中心宜野座キャンプを中心に放送
    ネット配信(一軍)虎テレキャンプ期間中未定一軍キャンプを中心に配信
    CS放送(二軍)

    スカパー！プロ野球セット

    スカイA

    		2/1〜2/25日中帯中心具志川キャンプを放送

  • dena logoNPB

    横浜DeNAベイスターズ

    横浜DeNAベイスターズの春季キャンプ2026では、青白戦に加えて複数の練習試合、オープン戦が予定されている。実戦を通じて新戦力の起用や若手の台頭、主力選手の仕上がり具合が見えてくる重要な期間だ。

    試合は宜野湾開催が中心となるが、北谷、具志川、糸満といった複数会場で行われる点も特徴となっている。ファーム(二軍)の練習試合も組まれており、将来を担う若手や育成選手の動向をチェックするうえでも日程の把握は欠かせない。なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況によって変更される可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の公式情報を確認しておきたい。

    日付種別対戦カード会場開始時間
    2月9日(月)青白戦青白戦宜野湾未定
    2月11日(祝・水)練習試合vs中日宜野湾12:30
    2月14日(土)練習試合vsロッテ宜野湾12:30
    2月15日(日)練習試合vs中日北谷13:00
    2月17日(火)練習試合(二軍)vs阪神具志川13:00
    2月18日(水)練習試合vsヤクルト宜野湾12:30
    2月19日(木)練習試合vsロッテ糸満12:30
    2月21日(土)オープン戦vs広島宜野湾13:00
    2月22日(日)オープン戦vs楽天宜野湾13:00

    横浜DeNAベイスターズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

    横浜DeNAベイスターズの春季キャンプ2026は、現地観戦が難しい場合でも映像で追える環境が整っている。一軍(宜野湾)のキャンプはCS放送と複数のネット配信サービスで中継され、実戦日やキャンプイン直後は特に放送・配信が充実する見込みだ。

    2026年はファーム(嘉手納)キャンプも一部日程で配信予定となっており、主力候補だけでなく若手選手の動向もチェックできる。放送・配信サービスごとに対象日や時間が異なるため、視聴スタイルに合わせて事前に整理しておきたい。

    区分放送/配信先対象日程時間備考
    CS放送(一軍) TBSチャンネル2, スカパー！プロ野球セット 2/1,2/7,2/9,2/11,2/14,2/1810:00〜16:00青白戦や練習試合は実施されれば放送
    ネット配信(一軍) DAZN, ニコニコ生放送, FOD 2/1〜2/22(休養日除く)10:00〜15:00予定2/1のニコ生のみ9:00開始
    公式YouTube(一軍)球団公式YouTube2/1のみ10:00〜16:00予定キャンプイン当日限定
    ネット配信(ファーム)easy sportsキャンプ第1クール未定嘉手納キャンプをライブ配信

  • yomiuri giants(C)読売巨人軍

    読売ジャイアンツ

    読売ジャイアンツの春季キャンプ2026では、実戦形式の練習試合やオープン戦が数多く組まれている。主力選手の調整状況に加え、新戦力や若手の起用法が見えてくる重要な期間となる。

    一軍は那覇キャンプを拠点に国内外のチームと対戦し、シーズンを見据えた実戦テストを実施。ファーム(二軍)も宮崎で練習試合が予定されており、育成選手や若手にとってはアピールの場となる。なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況によって変更される可能性があるため、観戦や視聴を予定している場合は直前の公式情報を確認しておきたい。

    日付種別対戦カード会場開始時間
    2月15日(日)練習試合vs広島沖縄セルラースタジアム那覇13:00
    2月17日(火)練習試合vsロッテ沖縄セルラースタジアム那覇13:00
    2月21日(土)オープン戦vsヤクルト沖縄セルラースタジアム那覇13:00
    2月22日(日)オープン戦vs中日Agreスタジアム北谷13:30
    2月23日(月・祝)オープン戦vs楽天沖縄セルラースタジアム那覇13:00
    2月27日(金)練習試合vsハンファ沖縄セルラースタジアム那覇13:00
    2月28日(土)練習試合vsサムスン沖縄セルラースタジアム那覇13:00

    読売ジャイアンツ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

    読売ジャイアンツの春季キャンプ2026は、現地観戦が難しい場合でもテレビ中継やネット配信を通じてチェックできる。一軍の那覇キャンプはCS放送を中心に連日中継され、練習風景から練習試合まで幅広くカバーされる。

    球団公式配信をはじめ複数の配信サービスが用意されており、ファーム(宮崎)キャンプの様子も視聴可能。若手選手の動向を追いたいファンにとっても見逃せない内容となっている。

    区分放送/配信先対象日程時間備考
    CS放送(一軍)

    日テレジータス

    スカパー！プロ野球セット

    		キャンプ期間中日中帯中心練習試合も放送予定
    ネット配信(一軍)GIANTS TVキャンプ全日程未定練習試合も配信
    ネット配信 DAZNキャンプ期間中未定主催試合中心に配信
    ネット配信スカパー！番組配信キャンプ期間中未定CS契約者向け

  • hiroshima carp logo

    広島東洋カープ

    広島東洋カープの春季キャンプ2026は、2月1日(日)からスタートし、一軍・二軍ともに段階的に拠点を移しながら実施される。一軍は宮崎・日南での前半キャンプを経て、沖縄へ移動。実戦を交えつつシーズンに向けた調整が進められる。

    キャンプ期間中には紅白戦や練習試合、オープン戦が予定されており、主力の仕上がりだけでなく若手や新戦力の起用法にも注目が集まる。なお、試合開始時間や開催可否は天候やチーム状況によって変更される可能性があるため、観戦や視聴を予定している場合は直前の公式情報を確認しておきたい。

    日付種別対戦カード会場開始時間
    2月10日(火)紅白戦紅白戦日南・天福球場未定
    2月15日(日)練習試合vs巨人沖縄セルラースタジアム那覇13:00
    2月17日(火)練習試合vs楽天コザしんきんスタジアム13:00
    2月18日(水)練習試合vsロッテコザしんきんスタジアム13:00
    2月21日(土)オープン戦vsDeNA宜野湾13:00
    2月22日(日)オープン戦vs日本ハム名護13:00
    2月23日(月・祝)オープン戦vsヤクルト浦添13:00
    2月28日(土)オープン戦vs楽天倉敷マスカットスタジアム13:00
    3月1日(日)オープン戦vs楽天倉敷マスカットスタジアム13:00

    広島東洋カープ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

    広島東洋カープの春季キャンプ2026は、CS放送およびネット配信を通じて視聴できる。一軍の日南・沖縄キャンプはJ SPORTSを中心に中継され、練習風景から練習試合まで幅広くカバーされる。

    なお、カープは独自の放映権を管理しているため、DAZNでは主催試合やキャンプ中継が配信されない点には注意したい。

    区分放送/配信先対象日程時間備考
    CS放送(一軍)

    J SPORTS

    スカパー！プロ野球セット

    		2/1〜2/25日中帯中心練習試合も放送対象
    CS放送(練習試合)日テレジータス2/1512:45〜vs巨人戦を生中継
    ネット配信

    J SPORTSオンデマンド

    Amazon J SPORTS(無料あり)

    		キャンプ期間中未定全日程ライブ配信
    ネット配信GIANTS TV2/15未定巨人との練習試合を配信
    ネット配信スカパー！番組配信キャンプ期間中未定CS契約者向け

  • chunichi logo

    中日ドラゴンズ

    中日ドラゴンズの春季キャンプ2026は、2月1日(日)から2月24日(火)まで沖縄県で行われる。一軍は北谷、ファーム(二軍)は読谷を拠点とし、実戦を交えながら新シーズンに向けた調整が進められる。

    キャンプ期間中には複数の練習試合やオープン戦が組まれており、一軍だけでなく読谷組の若手や育成選手にとっても重要なアピールの場となる。休養日は2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、18日(水)で、一軍・二軍共通だ。なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況によって変更される可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の公式発表を確認しておきたい。

    日付種別対戦カード会場開始時間
    2月11日(祝・水)練習試合vsDeNA宜野湾12:30
    2月12日(木)練習試合vsヤクルト北谷13:00
    2月14日(土)練習試合(二軍)vs阪神具志川13:00
    2月15日(日)練習試合vsDeNA北谷13:00
    2月17日(火)練習試合vs日本ハム名護13:00
    2月19日(木)練習試合vs日本ハム北谷13:00
    2月20日(金)練習試合(二軍)vs日本ハム名護13:00
    2月21日(土)オープン戦vs阪神北谷14:00
    2月22日(日)オープン戦vs巨人北谷13:30
    2月23日(月)オープン戦vsロッテ北谷13:30

    中日ドラゴンズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

    中日ドラゴンズの春季キャンプ2026は、現地観戦が難しい場合でもテレビ中継やネット配信を通じてチェックできる。一軍の北谷キャンプはCS放送を中心に連日中継され、練習風景から練習試合まで幅広くカバーされる。

    また、公式配信やオンデマンドサービスを活用すれば、スマートフォンやPCからでも視聴可能だ。ファーム(読谷)キャンプの様子も配信予定となっており、若手や育成選手の動向を追いたいファンにとっても充実した環境が整っている。

    区分放送/配信先対象日程時間備考
    CS放送(一軍)

    J SPORTS

    スカパー！プロ野球セット

    		2/1〜2/24(休養日除く)日中帯中心解説者が日替わりで出演
    CS放送(練習試合)TBSチャンネル22/11試合開始〜vsDeNA戦を生中継
    ネット配信(一軍)球団公式YouTube,スポーツナビ2/1〜2/20日中帯練習やセレモニーも配信
    ネット配信(一軍)

     J SPORTSオンデマンド

    Amazon J SPORTS(無料あり)

    		2/1〜2/24(休養日除く)日中帯CS放送と同内容
    ネット配信(ファーム)イージースポーツ2/1〜未定読谷キャンプをライブ配信
    ネット配信DAZNキャンプ期間中未定春季キャンプをライブ配信

  • tokyo yakult

    東京ヤクルトスワローズ

    東京ヤクルトスワローズの春季キャンプ2026は、2月1日(日)から2月26日(木)まで行われる。一軍は沖縄・浦添を拠点に調整を進め、二軍は東京と宮崎を行き来しながら実戦を重ねるスケジュールとなっている。

    キャンプ期間中には練習試合やオープン戦が複数組まれており、新戦力のテストや若手選手のアピール、主力のコンディション確認が進められる。なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況により変更される可能性があるため、観戦や視聴を予定している場合は直前の公式発表を確認しておきたい。

    日付種別対戦カード会場開始時間
    2月12日(木)練習試合vs中日北谷13:00
    2月18日(水)練習試合vsDeNA宜野湾12:30
    2月21日(土)オープン戦vs巨人那覇13:00
    2月22日(日)オープン戦vs阪神浦添13:00
    2月23日(月・祝)オープン戦vs広島浦添13:00

    東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

    東京ヤクルトスワローズの春季キャンプ2026は、CS放送とネット配信の両面で充実した視聴環境が整っている。主にCS放送のフジテレビONEが一軍キャンプを中心に中継を行い、週末を中心に生中継が組まれている。

    また、公式系サービスや動画配信プラットフォームを活用すれば、スマートフォンやPCからでもキャンプや実戦の様子をチェック可能だ。二軍キャンプの配信も予定されており、若手選手の動向を追いたいファンにとっても見逃せない内容となっている。

    区分放送/配信先対象日程時間備考
    CS放送(一軍)

    フジテレビONE

    スカパー！プロ野球セット

    		2/1〜2/26(主に週末)日中帯中心オープン戦も生中継予定
    CS放送(練習試合)TBSチャンネル22/18試合開始〜vsDeNA戦を生中継
    ネット配信(一軍)

    FOD

    フジテレビONEsmart

    		キャンプ全日程未定平日練習も配信対象
    ネット配信DAZNキャンプ期間中未定一部練習試合・オープン戦
    ネット配信(ファーム)イージースポーツ2/13〜2/26未定西都キャンプを配信

  • fukuoka softbank hawks

    福岡ソフトバンクホークス

    福岡ソフトバンクホークスの春季キャンプ2026は、2月1日(日)から3月3日(火)まで実施される。一軍・二軍(A組・B組)は宮崎・生目の杜運動公園を拠点に調整を進め、三軍・四軍(C組)は筑後で長期キャンプを行う編成となっている。

    キャンプ期間中は侍ジャパンとの壮行試合や国際交流試合、オープン戦が組まれており、主力の仕上がりを確認すると同時に、若手や育成選手にとっても重要なアピールの場となる。なお、試合開始時間や開催可否は天候やチーム事情により変更される可能性があるため、観戦や視聴を予定している場合は直前の公式情報を確認しておきたい。

    日付種別対戦カード会場開始時間
    2月22日(日)壮行試合vs侍ジャパンひなたサンマリンスタジアム宮崎13:00
    2月23日(月・祝)壮行試合vs侍ジャパンひなたサンマリンスタジアム宮崎14:00
    2月25日(水)国際交流試合日台野球交流試合台北ドーム未定
    2月26日(木)国際交流試合日台野球交流試合台北ドーム未定
    2月後半紅白戦紅白戦生目の杜運動公園未定
    3月1日(日)オープン戦vs西武アイビースタジアム12:30

    福岡ソフトバンクホークス春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

    福岡ソフトバンクホークスの春季キャンプ2026は、CS放送とネット配信の両方で幅広く視聴できる。CS放送ではスポーツライブ＋がキャンプ期間を通して連日中継を行い、練習風景から実戦まで網羅する構成となっている。

    また、公式配信サービスや各種動画配信プラットフォームでもライブ配信が予定されており、スマートフォンやPCからでもキャンプの様子をチェック可能だ。宮崎・筑後の両キャンプが対象となる点も特徴で、若手や育成選手の動向を追いたいファンにとっても充実した内容となっている。

    区分放送/配信先対象日程時間備考
    CS放送

    スポーツライブ＋

    スカパー！プロ野球セット

    		2/1〜2/2810:00〜15:00中心宮崎キャンプを連日生中継
    CS放送(実戦)

    スポーツライブ＋

    		2/22,2/23,2/25,2/26,3/1試合開始〜壮行試合・国際試合・OP戦
    ネット配信(公式)ホークスTV2/1〜3/1未定マルチアングル配信
    ネット配信

    スカパー！プロ野球セット

    		キャンプ期間中未定CS契約者向け
    ネット配信

    DAZN

    パ・リーグTV

    Rakuten TV

    ベースボールLIVE

    		キャンプ期間中未定一部試合・練習を配信

  • nipponham logoDAZN

    北海道日本ハムファイターズ

    北海道日本ハムファイターズの春季キャンプ2026は、2月1日(日)から沖縄でスタートする。一軍は名護、二軍は国頭を拠点にキャンプを行い、紅白戦や練習試合、オープン戦を通じて新戦力の見極めとチームの底上げが進められる。

    キャンプ期間中は実戦機会も多く、若手の台頭や新体制での戦い方が徐々に見えてくる重要な時期だ。なお、試合開始時間や実施可否は天候やチーム事情によって変更される可能性があるため、観戦や視聴を予定している場合は直前の公式情報を確認しておきたい。

    日付種別対戦カード会場開始時間
    2月7日(土)紅白戦紅白戦名護13:00
    2月8日(日)練習試合vs阪神名護13:00
    2月11日(祝・水)練習試合対戦相手未定名護13:00
    2月14日(土)紅白戦紅白戦名護13:00
    2月15日(日)練習試合対戦相手未定未定未定
    2月17日(火)練習試合vs中日名護13:00
    2月19日(木)練習試合vs中日北谷13:00
    2月20日(金)練習試合(二軍)vs中日名護13:00
    2月22日(日)オープン戦vs広島名護13:00
    2月23日(月・祝)オープン戦vs阪神名護13:00

    北海道日本ハムファイターズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

    北海道日本ハムファイターズの春季キャンプ2026は、テレビ放送・ネット配信ともに視聴環境が整っている。CS放送ではGAORA SPORTSがキャンプ初日から連日中継を行い、練習風景から紅白戦、練習試合、オープン戦まで幅広くカバーする。

    また、球団公式サービスをはじめとした配信プラットフォームを活用すれば、スマートフォンやPCからでもリアルタイムでキャンプの様子を追うことが可能だ。

    日付種別対戦カード会場開始時間
    CS放送(一軍)

    GAORA SPORTS

    スカパー！プロ野球セット

    		2/1〜2/24日中帯中心キャンプを連日生中継
    CS放送(実戦)

    GAORA SPORTS

    		2/7〜2/23試合開始〜紅白戦・練習試合・オープン戦
    ネット配信(公式)

    ファイターズMIRU

    		2/1〜未定ビジター試合除きLIVE配信
    ネット配信

    パ・リーグTV

    		キャンプ期間中未定テレビ放送と同内容
    ネット配信DAZN オープン戦以降未定主催試合中心

  • orix logo(C)ORIX Buffaloes

    オリックス・バファローズ

    オリックス・バファローズの春季キャンプ2026は、2月1日(日)から2月27日(金)まで宮崎県で行われる。清武総合運動公園を拠点に調整が進められ、キャンプ終盤には「球春みやざきベースボールゲームズ」など実戦機会も組まれている。

    キャンプ期間中は紅白戦をはじめ、国内外のチームとの対外試合が予定されており、新戦力の見極めや開幕に向けた戦力整備が本格化する。試合開始時間や配信予定は変更される可能性があるため、観戦・視聴前には最新情報を確認しておきたい。

    日付種別対戦カード会場開始時間
    2月8日(日)紅白戦-清武未定
    2月11日(水・祝)紅白戦-清武未定
    2月14日(土)紅白戦-清武未定
    2月18日(水)紅白戦-清武未定
    2月21日(土)紅白戦-清武未定
    2月25日(水)交流戦vs千葉ロッテSOKKEN13:00
    2月26日(木)交流戦vs西武SOKKEN13:00
    2月27日(金)交流戦vsロッテジャイアンツSOKKEN12:00

    オリックス・バファローズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

    オリックス・バファローズの春季キャンプ2026は、CS放送とネット配信の両方で視聴が可能だ。CS放送ではJ SPORTSがキャンプの模様を中心に連日中継を行い、終盤の交流戦も放送対象に含まれている。

    ネット配信ではJ SPORTSオンデマンドを軸に、DAZNやパ・リーグ系サービスでも一部日程が配信予定となっており、スマートフォンやPCからでもキャンプや実戦の様子をチェックできる。

    区分放送/配信先対象日程時間備考
    CS放送

    J SPORTS

    スカパー！プロ野球セット

    		2/1〜2/2411:00〜16:00中心キャンプを連日中継
    CS放送(実戦)

    J SPORTS

    		2/25〜2/27試合開始〜球春みやざきベースボールゲームズ
    ネット配信

    J SPORTSオンデマンド

    DAZN

    		キャンプ期間中未定キャンプ・交流戦を配信
    ネット配信

    パ・リーグTV

    楽天TV

    ベースボールLIVE

    		一部日程未定紅白戦・実戦中心
    ネット配信BsTV(公式YouTube)不定期未定練習風景を配信

  • tohoku rakuten golden eagles

    東北楽天ゴールデンイーグルス

    東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプ2026は、2月1日(日)から沖縄県金武町を拠点に行われる。一軍は金武キャンプで実戦を交えながら調整を進め、オープン戦開幕に向けてチーム全体の底上げを図る重要な期間となる。

    キャンプ期間中には複数の練習試合やオープン戦が組まれており、新加入選手や若手の起用、主力選手のコンディション確認が進められる。なお、試合開始時間や開催可否は天候やチーム事情により変更される可能性があるため、観戦や視聴を予定している場合は直前の公式情報を確認しておきたい。

    日付種別対戦カード会場開始時間
    2月14日(土)練習試合vs阪神宜野座13:00
    2月15日(日)練習試合vs日本ハム金武13:00
    2月17日(火)練習試合vs広島コザ13:00
    2月21日(土)オープン戦vsロッテ金武13:00
    2月22日(日)オープン戦vsDeNA宜野湾13:00
    2月23日(月・祝)オープン戦vs巨人那覇13:00

    東北楽天ゴールデンイーグルス春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

    東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプ2026は、CS放送とネット配信の両方で視聴可能となっている。CS放送ではJ SPORTSが一軍キャンプの模様を中心に中継を行い、実戦日も放送対象となる見込みだ。

    また、複数の動画配信サービスを活用すれば、スマートフォンやPCからキャンプや練習試合、オープン戦を視聴できる。楽天モバイル契約者向けの特典など、サービスごとの特徴も踏まえて視聴環境を整えておきたい。

    区分放送/配信先対象日程時間備考
    CS放送(一軍)

    J SPORTS

    スカパー！プロ野球セット

    		2/1〜2/22日中帯中心キャンプ・主催試合を放送
    ネット配信

    J SPORTSオンデマンド

    DAZN

    		キャンプ期間中未定練習試合・OP戦も配信
    ネット配信

    Rakuten TV(パ・リーグSpecial)

    ベースボールLIVE

    		一部日程未定楽天主催試合中心
    ネット配信

    パ・リーグTV

    		キャンプ期間中未定パ・リーグ全体を網羅

  • chiba lotte marines logo

    千葉ロッテマリーンズ

    千葉ロッテマリーンズの春季キャンプ2026は、一軍が宮崎・都城からスタートし、その後に沖縄・糸満へ移動する二段階方式となっている。二軍は石垣島での一次キャンプを経て、都城で二次キャンプを行う変則日程だ。

    キャンプ期間中は一軍・二軍ともに練習試合やオープン戦が組まれており、主力の仕上がりに加えて若手の台頭や新戦力の起用法も確認できる。なお、試合開始時間や開催可否は天候やチーム状況により変更される可能性があるため、観戦や視聴を予定している場合は直前の公式情報を確認しておきたい。

    日付種別対戦カード会場開始時間
    2月10日(火)練習試合(二軍)vs楽天モンキーズ石垣13:00
    2月11日(祝・水)練習試合(二軍)vs楽天モンキーズ石垣13:00
    2月14日(土)練習試合(一軍)vsDeNA宜野湾12:30
    2月19日(木)練習試合(一軍)vsDeNA糸満12:30
    2月21日(土)オープン戦対戦相手未発表金武13:00
    2月22日(日)練習試合(一軍)vsハンファ糸満12:30
    2月22日(日)練習試合(二軍)vsチェコ代表都城12:30
    2月23日(月・祝)オープン戦対戦相手未発表北谷13:30
    2月23日(月・祝)練習試合(二軍)vsチェコ代表都城12:30
    2月26日(木)練習試合(一軍)vsチェコ代表都城12:30
    2月28日(土)オープン戦対戦相手未発表都城13:00

    千葉ロッテマリーンズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

    千葉ロッテマリーンズの春季キャンプ2026は、CS放送とネット配信の両面で視聴可能だ。CS放送では日テレNEWS24が都城キャンプを中心に中継を行い、練習試合やオープン戦も放送対象に含まれている。さらに、TBSチャンネル2では2月14日のDeNA戦(宜野湾)が完全生中継予定となっている。

    ネット配信も充実しており、DAZNやパ・リーグ系サービスを中心にキャンプ中継や実戦の配信が予定されている。視聴手段ごとに対象日や内容が異なるため、事前に整理しておきたい。

    区分放送/配信先対象日程時間備考
    CS放送日テレNEWS242/1〜3/1(指定日)日中帯中心キャンプ・試合を中継
    CS放送(練習試合)TBSチャンネル2 2/14試合開始〜vsDeNA戦を完全生中継
    ネット配信DAZN,ベースボールLIVE,Rakutenパ・リーグSpecial 日テレNEWS24と同様未定キャンプ・試合を配信
    ネット配信

    パ・リーグTV

    		一部日程未定週末・祝日中心に配信
    ネット配信ニコニコ生放送, FOD 2/14試合開始〜vsDeNA戦(宜野湾)を配信
    ネット配信BsTV(公式YouTube)不定期未定練習風景などを配信

  • saitama seibu lions logo

    埼玉西武ライオンズ

    埼玉西武ライオンズの春季キャンプ2026は、2月1日(日)からスタートする。一軍は宮崎・南郷、二軍・三軍は高知を拠点とし、それぞれのカテゴリーで新シーズンに向けた調整が進められる。

    キャンプ期間中には一軍・ファームともに練習試合が組まれており、若手選手の台頭や新戦力の起用法、主力のコンディションを確認できる重要な時期となる。なお、試合開始時間や開催可否は天候やチーム状況により変更される可能性があるため、観戦や視聴を予定している場合は直前の公式発表を確認しておきたい。

    日付区分対戦カード会場開始時間
    2月15日(日)練習試合(二・三軍)vs高知ファイティングドッグス越知町民総合運動場13:00
    2月18日(水)練習試合(二・三軍)vs徳島インディゴソックス春野総合運動公園野球場12:30
    2月21日(土)練習試合(二・三軍)vs三菱自動車岡崎春野総合運動公園野球場12:30
    2月22日(日)練習試合(一軍)vsロッテジャイアンツ南郷スタジアム13:00
    2月23日(月・祝)練習試合(二・三軍)vs四国銀行春野総合運動公園野球場12:30

    埼玉西武ライオンズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

    埼玉西武ライオンズの春季キャンプ2026は、一軍の南郷キャンプを中心に、CS放送とネット配信の両面で視聴環境が整っている。CS放送ではフジテレビTWOがキャンプの模様を中継し、週末や祝日を中心に解説付きで生中継が行われる。

    ネット配信も非常に充実しており、公式系サービスやパ・リーグ系配信を活用すれば、スマートフォンやPCから練習や実戦の様子をチェック可能だ。二・三軍の高知キャンプについても、一部サービスで配信が予定されている。

    区分放送/配信先対象日程時間備考
    CS放送(一軍)フジテレビTWO, スカパー！プロ野球セット 2/1〜2/2310:30〜16:00中心南郷キャンプを生中継
    ネット配信(一軍)フジテレビTWOsmart, パ・リーグTV キャンプ期間中9:30〜練習日を毎日配信
    ネット配信DAZN, ベースボールLIVE, パ・リーグSpecial キャンプ期間中未定一軍中心に配信
    ネット配信(ファーム)DAZN 2/1〜2/25未定高知キャンプを配信

    DAZN BASEBALLでプロ野球春季キャンプを配信！今すぐお得に登録

