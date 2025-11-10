GOALでは、得点王から巨漢ディフェンダー、中盤の司令塔から破壊者まで、リーグ全体に散りばめられた数々の才能を振り返り、これまでで最高の選手たちを考察する準備が整っている。
プレミアリーグ2025-26シーズン最優秀選手予想ランキング：ハーランドとガブリエウが好調なスタート
- Getty Images Sport
10ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ）
ペップ・グアルディオラが2023年にレンヌから加入したジェレミー・ドクにこれほど魅了されてきた理由がわかるだろう。このベルギー人ウインガーは世界最高峰の1対1ドリブラーの一人だが、この傑出した才能は、自ら得点するにせよアシストするにせよ、チャンスをゴールに結びつける際にしばしばもどかしい結果に終わってきた。
今シーズンの統計は彼の通常の数値と大きく変わらない（プレミアリーグ11試合で1得点3アシスト）が、ドクはマンチェスター・シティの最近の好調を支えるために遥かに多くの貢献をしている。タッチライン沿いで孤立するのではなく、より中央でプレーし、彼だけが軽々と巧みに切り抜けられる狭いスペースに侵入しているのだ。
ドクをトップ10に押し上げた要因には近視眼的な評価もあるが、日曜日のリヴァプール戦（3-0）で示したマン・オブ・ザ・マッチ級の活躍は無視できず、今季最高の個人パフォーマンスの一つだった。
「恐れや疑いなど一切なくプレーしたい」と彼は記者団に語った。「23歳だ。これがピークではないことを願っている。 まだ成長できる。フィニッシュを、ボックス内での動きを、判断力を、ボールを持った時の認識力を——大きく向上させたい。これは未完成品だ。チームメイトたちやペップのような優れた監督と共に、さらに成長できると信じている」
- Getty Images Sport
9マルティン・スビメンディ（アーセナル）
アーセナルが今夏に獲得した選手の中で、発表時にサポーターを最も興奮させたのは、ヴィクトル・ギェケレシュとエベレチ・エゼだった。しかし、彼らはまだ本領を発揮できていない一方、マルティン・スビメンディは確かにその実力を発揮している。
彼は、2023年にグラニト・ジャカがクラブを去って以来、アーセナルの中盤に欠けていた、即座に頭脳的な姿勢をもたらした。アーセン・ヴェンゲル時代と同じように、ガナーズの6番は、ピンポイントのパスで、難なくラインを突破することができる。デクラン・ライスのサポートをバックに、ミケル・アルテタは、かなり完璧なデュオを手に入れたようだ。9月のノッティンガム・フォレスト戦（3-0）で2得点を挙げた後、アルテタ監督はスビメンディについて次のように語った。
「彼は確かに、ピッチ上での存在感、威厳、選手たちとのつながり、そしてその落ち着きなど、多くの良いものを私たちにもたらしてくれている。このようなアシストやゴールも加われば、彼はさらに別の次元へと到達するだろう... 彼は信じられないほど素晴らしかった。2つのゴールは、とても決めにくいものだった。マルティンは、チームの流れとプレーをより良くする、存在感、落ち着き、そしてゲームに対する理解をもたらしている。その上、彼はゴールとアシストも加えている。だから、我々は彼とともに、この軌道を維持しなければならない」
- AFP
8ブライアン・エンベウモ（マンチェスター・ユナイテッド）
今シーズンのマンチェスター・ユナイテッドはこれ以上落ちようがないと思われたが、数週間はまさに血みどろの奮闘を見せた。プレミアリーグ開幕戦の出遅れに加え、カラバオカップではリーグ2のグリムズビー・タウンに屈辱的な敗退を喫した。前シーズンは15位に終わり、ヨーロッパリーグ決勝ではトッテナムに敗れていたのだ。
ルベン・アモリム監督が「チームを完全に変革した」とは言えないが、明るい材料は存在する。何よりもブライアン・エンベウモの獲得と適応が挙げられる。高額移籍金で獲得したこの選手は、オールド・トラッフォードの厳しい注目の中ですでに活躍を見せている。 このフォワードはプレミアリーグ11試合ですでに5得点を記録している——この数字は前シーズン全体のチーム内得点ランキングで3位相当——20度の優勝を誇るクラブにふさわしい選手であることを余すところなく示している。
ユナイテッドの歴代最多得点者であるウェイン・ルーニーもエンベウモに強く感銘を受けているようだ。
「エンベウモは安定したパフォーマンスを見せている。それが最も重要な点だ。常に適切なポジションを取り、チャンスをつかめば、得点は自然とついてくる。フォワードとして得点を重ねれば、得点の喜びが増し、その感覚は持続する。彼の自信は現在非常に高い。 この状態が続くことを願う。彼は間違いなく今シーズンのユナイテッド最高の補強選手だからだ」
エンベウモは10月のプレミアリーグ月間最優秀選手賞を受賞。今冬にアフリカ・ネイションズカップに向けたカメルーン代表に合流する彼を、ユナイテッドのファンはすでに不在をどう乗り切るか憂慮しているに違いない。
- Getty Images Sport
7デクラン・ライス（アーセナル）
デクラン・ライスのアーセナルでの成功ぶりは、ウェストハムから1億ポンド超の移籍金で獲得した判断が正しかったかどうかを議論する者すらいないほどだ。「半額で手に入れたんだぜ」とサポーターはスタンドから嬉々として歌い上げる。
ライスにとって今シーズンは、彼の基準からすれば特に傑出したものとは言えない。それでもなお、彼は支配的な守備陣を守る中盤の要として機能し、攻撃の武器としてもチーム内で誰にも引けを取らない存在だ。彼の鋭いコーナーキックやフリーキックは相手を恐怖に陥れ、まさにアーセナルの武器庫における重要な一角と言える。
アーセナルとイングランド代表において、ライスには今シーズン、より多くの自由が与えられている。それには理由がある。「僕は6番でも8番でもプレーできる」と彼は最近語った。
「今はよりボックス・トゥ・ボックス型の8番だ。監督は今年、アーセナルでの僕のポジションを少し調整し、深く下がる自由を与えつつ、可能ならボックス内にも入る自由も与えてくれた」 トーマス［トゥヘル］監督も同じ考えだ。左サイドのミッドフィルダーとして、この役割は僕にぴったりだと思う。オールラウンドな攻撃的ミッドフィルダーとして戻れることが私の望みであり、今はサッカーを楽しんでいる」
「両監督とも戦術プランや役割・ポジションを非常に明確に示してくれる。実行するのは自分だが、自信を持てば時に止められない感覚になる。昨季は終盤に絶好調で、今季は1、2試合で理想通りのスタートを切れていなかったが、今は調子を上げている。 今は本当に強いと感じている。体調も良く、自分のプレーに確かな自信がある。イングランド代表とアーセナルにとって、ここから上を目指すだけだと願っている」
- Getty Images Sport
6グラニト・ジャカ（サンダーランド）
ジャカのキャリアの軌跡は実に奇妙だ。ボルシアMGでは将来有望な若手選手だったが、アーセナルでは負担となり、ファンのお気に入りとは正反対の存在だった。しかし退団時にはサポーターから愛され、無敵のレヴァークーゼンの原動力となり、今や世界中を沸かせるサンダーランドの重鎮となっている。
ブラックキャッツ（サンダーランド）は5月のチャンピオンシップ・プレーオフ決勝でシェフィールド・ユナイテッドに0-1でリードされていたが、驚異的な後半の逆転劇で2025年の運命を一変させた。ジャカは降格回避に向けた準備を整えた素晴らしい夏の移籍市場の仕上げ役であり、ウェアサイド（サンダーランドの本拠地周辺）では欧州カップ戦出場を夢見る声も上がり始めている。
エンベウモがルーニーお気に入りのユナイテッド新戦力だが、元ストライカーはジャカこそがプレミアリーグ全体で最高の補強だと断言する。
「プレミア復帰で彼が活躍できるか疑問視する声もあった。昇格チームでの影響力も未知数だった。だが今や彼は間違いなく今シーズンのベスト補強だ。その活躍は圧巻だった」
アーセナル時代のファンとの確執を乗り越え、再びアーセナルでプレーした姿勢は彼のキャラクターを示すものだ。その困難を克服し、アーセナルで結果を残し、さらにレヴァークーゼンでは10年以上ぶりの優勝を果たすチームの一員となった。これらが彼の優れた選手としての資質を証明している。
「サンダーランドも非常に若いチームだ。彼はほぼ父親のような存在となり、キャプテンとして監督と選手の間をつなぐ重要な役割を果たすだろう。夏に多くの選手を獲得した彼らにとって、彼の経験は間違いなく監督と新加入選手にとって大きな助けとなる」
- Getty Images Sport
5ユリエン・ティンバー（アーセナル）
ユリエン・ティンバーは現在、プレミアリーグ随一の1対1の守備能力を持つ選手である。しかし、このレベルに到達するまでに見せた彼の精神力の強さも特筆すべき点だ。2023年にアヤックスからアーセナルに移籍後、デビュー戦で前十字靭帯を断裂する重傷を負い、シーズン最終日の21分間を除き、ほぼ全休を余儀なくされた。
ベン・ホワイトの衰退（彼自身もここ1年ほど健康維持に苦労している）は、ティンバーの卓越した活躍により、ガナーズ（アーセナル）にはほとんど影響を与えていない。彼はまた「セットプレーFC」の一員としても活躍しており、今シーズンのリーグ戦では、現メンバーの中で彼を上回る得点を挙げているのはヴィクトル・ギェケレシュとブカヨ・サカだけである。
ティンバーは外部からはアーセナルで最も過小評価されている選手の一人だが、クラブ関係者たちは彼の能力をよく認識している。クラブの象徴的存在であるジャック・ウィルシャーは昨年10月にこう語っている。
「私が本当に気に入っているのはティンバーだ。9番とゴールキーパーを除けば、彼はどのポジションでも何かをもたらしてくれる。攻撃的で、1対1を制し、リーダーの風格がある」
- Getty Images Sport
4アントワーヌ・セメンヨ（ボーンマス）
ボーンマスは今シーズン、簡単に崩壊していたかもしれない。スターディフェンダーであるディーン・ハウセン、イリヤ・ザバルニー、ミロシュ・ケルケズが、それぞれレアル・マドリー、パリ・サンジェルマン、リヴァプールへと移籍したことは、別の状況であれば、チームを崩壊させていたかもしれない。しかし、アンドニ・イラオラとチェリーズの採用チームは、チームを何とかさらに良いものにするために奇跡的な働きを見せ、その取り組みの中心となったのがアントワーヌ・セメンヨだった。
このガーナ人ウインガーは、夏にはマンチェスター・ユナイテッドとトッテナムから関心を寄せられていたが、バイタリティ・スタジアムに残留することを決めた。現状では、彼はその判断が正しかったといえる。将来、さらに良い移籍先が見つかる可能性があることも一因だが、現時点ではボーンマスの方が、この2チームよりもはるかに実力があるように見えることも理由のひとつだ。
現在、最も強く結びつけられているのはリヴァプールだが、彼らもまた機能しているとは言いがたい。代わりに、彼がこのペースをシーズン通して維持できればレアル・マドリーでプレーする可能性があると見られている。現時点で11試合で6得点3アシストを記録する。
セメンヨは、チャンピオンシップのブリストル・シティからプレミアリーグに昇格して以来、自身の能力を最大限に引き出せているのはイラオラ監督のおかげだと認めている。
「監督は僕に自分らしくあることを許してくれている。ただ自由にプレーすればいいだけだ。 戦術的な枠組みの中で、彼は僕に自己表現と創造性を発揮する自由を与えてくれた。だからこそ開花した。走ることの重要性も彼には理解されており、すべてが完璧に調和している」
- AFP
3モイセス・カイセド（チェルシー）
チェルシーサポーターはここ数年、ブルーコ社によるクラブ経営計画への痛烈な批判を続けるジェイミー・キャラガーとの確執をオンライン上で煽ってきた。特に彼らが反発したのは、キャラガーが「アーセナルのライスがモイセス・カイセドより優れている」と公言した件だ。
しかし状況は変わりつつある。先週のトッテナム戦で最優秀選手級の活躍を見せ、前線でのボール奪取からジョアン・ペドロの決勝ゴールをアシストしたカイセドについて、キャラガーはこう語った。
「このゴールは得点者だけが主役ではない… すべてはカイセドの功績だ。彼は中盤の怪物だ！次々とタックルを決め、実質的にチェルシーにこのゴールをもたらした。カイセドのプレーは素晴らしく、まさにチェルシーが得るに値するものだった」
GKロベルト・サンチェスも同意見でこう付け加えた。
「彼について語る必要はないが、彼はまさに野獣だ。そのポジションでは世界最高の選手だ。世界で最も優れた選手の一人であり、彼より優れた選手がいるか？ 彼は怪物だ。50-50の争いも、すべてのタックルも制し、ボールを扱う際の落ち着きも抜群だ」
「彼の変化はほとんど見られない。選手としても人間としても、常に同じだ。努力家で、静かだが非常に良い人間だ。年齢と経験で体が少し大きくなったのは確かだが、ピッチ上ではどんどん良くなっている。自信もどんどん高まっている。中盤を支配するボスだ」
今シーズン、チェルシーは相次ぐ負傷者の中で不安定なパフォーマンスを繰り返してきた。エンツォ・マレスカ監督は一つのシステムに固執しない姿勢が批判の的となっている。しかしカイセドはほぼ常に起用され、チェルシーの総出場時間の95％に出場している。そしてほぼ毎回、彼がチームで最も優れた選手だったことは間違いない。
- AFP
2ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）
PFA プレーヤーズ・オブ・ザ・イヤー（プレミアリーグやFWAの同賞ではなく、大衆にとって実際に重要な賞）を受賞したセンターバックのリストは、驚くほど短い。1973年の創設以来、ノーマン・ハンター、コリン・トッド、ゲイリー・パリスター、ポール・マクグラス、ジョン・テリー、フィルジル・ファン・ダイクだけが、DFとしてこの賞を手にしている。 ご覧のとおり、現代ではさらに珍しい存在だ。
しかし、ガブリエウ・マガリャンイスは、今シーズンわずか11試合の出場にもかかわらず、特にアーセナルが多くの予想通りタイトルを獲得した場合、この賞にふさわしい選手だとますます感じさせている。ブラジル代表のこの選手は、ピッチの両端で途方もない脅威となり、セットプレーで優位に立つ時代を迎えた主な理由のひとつとなっている。
「センターバックに求めるものを問われれば、両ボックスを支配し、その領域を極めた選手だ。ガブリエウはそれを成し得る」とアルテタ監督は数週間前に語った。
「彼はワールドクラスのディフェンダーのように守り、ワールドクラスのアタッカーのように攻める。彼の存在感、チームを牽引する姿勢、選手との対話、ボディランゲージ——称賛すべき点は多い。 彼が世界最高のセンターバックの一人へと成長したのは偶然ではない」
- Getty Images Sport
1アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）
正直なところ、アーリング・ブラウト・ハーランドを形容する言葉が尽きかけている。彼が「機械」だと言ったり、「必然」だと言ったり、「止められない」と言ったりできるのは、いったい何度までだろう？彼はこうした表現を無意味なものにしている。それだけで、このリストのトップに立つに十分な理由だ。
ハーランドこそが、シティがプレミアリーグ優勝争いにわずかな望みをつなぐ主因だ。チーム全体としてはグアルディオラ監督率いる他チームほどの質や冷酷さを備えていないが、世界最高の得点能力を極限まで発揮するストライカーを擁している。それだけで十分かもしれない。
11月の代表戦期間明けには、ハーランドはプレミアリーグ通算”100得点クラブ”入りを果たす。わずか108試合で99得点、今季だけで14得点を記録している。ノルウェー人本人は同意しないかもしれないが、グアルディオラ監督は「このレベルのフォワードはリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドと同等だ」と断言している。
「メッシやロナウドとプレーする感覚だ。彼の影響力は計り知れない。あの数字を見ろ？ 当然あのレベルだ。メッシとロナウドは15年間それを成し遂げてきたが、彼も同レベルだ。最初のゴール、ボールを蹴るその仕草は『俺が決めに行く』という意思表示だ。彼にはその飢えがある。最高レベルだ。 彼がどれほど指導しやすく、扱いやすい選手か、私はそう言った」