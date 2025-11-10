ペップ・グアルディオラが2023年にレンヌから加入したジェレミー・ドクにこれほど魅了されてきた理由がわかるだろう。このベルギー人ウインガーは世界最高峰の1対1ドリブラーの一人だが、この傑出した才能は、自ら得点するにせよアシストするにせよ、チャンスをゴールに結びつける際にしばしばもどかしい結果に終わってきた。

今シーズンの統計は彼の通常の数値と大きく変わらない（プレミアリーグ11試合で1得点3アシスト）が、ドクはマンチェスター・シティの最近の好調を支えるために遥かに多くの貢献をしている。タッチライン沿いで孤立するのではなく、より中央でプレーし、彼だけが軽々と巧みに切り抜けられる狭いスペースに侵入しているのだ。

ドクをトップ10に押し上げた要因には近視眼的な評価もあるが、日曜日のリヴァプール戦（3-0）で示したマン・オブ・ザ・マッチ級の活躍は無視できず、今季最高の個人パフォーマンスの一つだった。

「恐れや疑いなど一切なくプレーしたい」と彼は記者団に語った。「23歳だ。これがピークではないことを願っている。 まだ成長できる。フィニッシュを、ボックス内での動きを、判断力を、ボールを持った時の認識力を——大きく向上させたい。これは未完成品だ。チームメイトたちやペップのような優れた監督と共に、さらに成長できると信じている」