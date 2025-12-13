【NXGN】モハメド・カデル・メイテ：チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、PSGも注目！レンヌの18歳大型ストライカーとは…

前述した通り、メイテは193cmという体格を効果的に活用する術を理解している。レンヌ指揮官ハビブ・ベイェは「ボックス内に留まり、その体格を活かす方法を知っている」と語っており、決定的なエリアで脅威を与えることができるストライカーだ。PSG主将マルキーニョスと互角に渡り合ったようにトップレベルのDF相手にも一歩も怯まず、長い手足を活かしたボールキープや激しい肉弾戦もお手の物である。

当然ながら空中戦でも圧倒的な強さを発揮し、これまでのトップチームでの4ゴールのうち2ゴールがヘディングによるもの。また、チームのために守備面でもハードワークを厭わない。体格を活かして中盤でボールを奪い返し、チームを前線へ押し上げる場面も何度も確認できる。

そして彼は古典的なストライカーではなく、時にはサイドやハーフスペースに顔を出し、高い技術を活かしてチャンスメイクにも関わることができる。