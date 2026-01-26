試合前の記者会見で、ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、前節マンチェスター・シティを破った戦術をそのままアーセナル戦に流用するとの見方を否定した。「試合ごとに状況は異なる。その要素は確かにある」と。

「同じ試合など存在しない。たとえ前半45分間好パフォーマンスを発揮してハーフタイムを迎えても、同じ展開にはならない」、『同じことを繰り返す』と言うタイプではない。二度と同じ状況は訪れないからだ。その上でさらに積み上げていく必要がある。単純な模倣ではない。新たな要素を取り入れる必要があり、我々は準備を整え、最高の状態に到達しなければならない。最高の状態であれば、勝利は手の届くところにある。勝機は十分にあると感じている」

確かに、この試合は容赦ない激しさという面では前回の試合と同じパフォーマンスではなかったが、それでも賢明で計算されたパフォーマンスだった。前半30分間、ユナイテッドはアーセナルに対処するのに苦戦し、自陣に閉じ込められ、プレッシャーを和らげるためのアウトボールもなかった。リサンドロ・マルティネスがオウンゴールを決めたことで、ようやくチームは目覚めたが、それ以降はユナイテッドが明らかに優勢だった。 ルベン・アモリム監督のユナイテッドの試合を観戦していると、まるで歯医者に行くような気分になるほど、彼らは自らを苦しめているように見えた。しかし、深く陣取った場合でも、キャリックの選手たちは守備の責任を喜んで果たし、ファンが求めるスピードでプレーするために前線に飛び出すことができる。

試合の勝者となったマテウス・クーニャは、キャリックについて次のように述べている。

「彼はこの感覚を知っている。何年もここでプレーしてきたからだ。彼はマンチェスターの感覚、ユナイテッドの感覚を知っている。ファンがどのような感覚を望んでいるかを知っている。彼はあらゆる瞬間にそれを僕たちに伝えようとし、それを理解してもらうために「誰もが僕たちに敵対している」と語りかけた。

マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたハリー・マグワイアは付け加えた。「マイケル（キャリック）が来て、彼は素晴らしい働きを見せてくれた。新たなエネルギーをもたらし、チームは本当に結束した。2つの厳しい試合で、おそらく誰もが我々があまり多くのポイントを得られないと思っていたが、両方とも勝てたのは素晴らしいことだ」。

新監督就任直後の好スタートはキャリックに味方した。2019年に暫定監督として指揮を執り、その後正式監督に就任したオーレ・グンナー・スールシャールとの比較は避けられないだろう。いずれにせよ、彼は就任後2試合で2つの大勝利を収め、さらにアルテタ率いるアーセナルを4年以上の間隔を置いて2度も3-2で破っている。これは並大抵の成果ではない。