キャリック旋風続く！アーセナルvsマンチェスター・ユナイテッドの勝者と敗者

アーセナル対マンチェスター・ユナイテッド戦を控えた1週間、議論の的となったのは、史上初の4冠を目指す現在のガナーズが、プレミアリーグとチャンピオンズリーグを制した2007-08シーズンのレッドデビルズに勝てるかどうかだった。多くの人が指摘しているように、ミケル・アルテタ率いるチームは、2025-26シーズンのユナイテッドにすら勝てないのだ。

当然ながら、アーセナルは日曜日の一戦を圧倒的な本命として迎えた。勝利すればプレミアリーグ首位のリードを再び7ポイントに広げられるはずだった。彼らはこの時点で今季ホーム無敗を誇っていた。しかしユナイテッドが彼らを震え上がらせた。

レッドデビルズはカウンター攻撃でほぼ完璧な試合運びを見せ、長時間にわたりホームチームを封じ込め、ボールを奪うたびに意図的な攻撃を仕掛けた。2017-18シーズン以来となるプレミアリーグでの勝利は、まさに当然の結果だった。

この結果と両チームのパフォーマンスは、優勝争いとチャンピオンズリーグ出場権争いが再び激化する今季の残り試合に多大な影響を与えるだろう。GOALがエミレーツでの勝者と敗者を分析する。

    勝者：マイケル・キャリック

    試合前の記者会見で、ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、前節マンチェスター・シティを破った戦術をそのままアーセナル戦に流用するとの見方を否定した。「試合ごとに状況は異なる。その要素は確かにある」と。

    「同じ試合など存在しない。たとえ前半45分間好パフォーマンスを発揮してハーフタイムを迎えても、同じ展開にはならない」、『同じことを繰り返す』と言うタイプではない。二度と同じ状況は訪れないからだ。その上でさらに積み上げていく必要がある。単純な模倣ではない。新たな要素を取り入れる必要があり、我々は準備を整え、最高の状態に到達しなければならない。最高の状態であれば、勝利は手の届くところにある。勝機は十分にあると感じている」

    確かに、この試合は容赦ない激しさという面では前回の試合と同じパフォーマンスではなかったが、それでも賢明で計算されたパフォーマンスだった。前半30分間、ユナイテッドはアーセナルに対処するのに苦戦し、自陣に閉じ込められ、プレッシャーを和らげるためのアウトボールもなかった。リサンドロ・マルティネスがオウンゴールを決めたことで、ようやくチームは目覚めたが、それ以降はユナイテッドが明らかに優勢だった。 ルベン・アモリム監督のユナイテッドの試合を観戦していると、まるで歯医者に行くような気分になるほど、彼らは自らを苦しめているように見えた。しかし、深く陣取った場合でも、キャリックの選手たちは守備の責任を喜んで果たし、ファンが求めるスピードでプレーするために前線に飛び出すことができる。

    試合の勝者となったマテウス・クーニャは、キャリックについて次のように述べている。

    「彼はこの感覚を知っている。何年もここでプレーしてきたからだ。彼はマンチェスターの感覚、ユナイテッドの感覚を知っている。ファンがどのような感覚を望んでいるかを知っている。彼はあらゆる瞬間にそれを僕たちに伝えようとし、それを理解してもらうために「誰もが僕たちに敵対している」と語りかけた。

     マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたハリー・マグワイアは付け加えた。「マイケル（キャリック）が来て、彼は素晴らしい働きを見せてくれた。新たなエネルギーをもたらし、チームは本当に結束した。2つの厳しい試合で、おそらく誰もが我々があまり多くのポイントを得られないと思っていたが、両方とも勝てたのは素晴らしいことだ」。

    新監督就任直後の好スタートはキャリックに味方した。2019年に暫定監督として指揮を執り、その後正式監督に就任したオーレ・グンナー・スールシャールとの比較は避けられないだろう。いずれにせよ、彼は就任後2試合で2つの大勝利を収め、さらにアルテタ率いるアーセナルを4年以上の間隔を置いて2度も3-2で破っている。これは並大抵の成果ではない。

    敗者：ミケル・アルテタ

    かつての深い位置でプレーする司令塔からもう一人の司令塔へ。アーセナルが近年明らかな進歩を遂げ、今季は欧州で最高のチームとしての地位を確立しているにもかかわらず、アルテタ監督は時に厳しい批判にさらされることがある。 しかし、このチームに対するあらゆる疑問と、彼の欠点が日曜日に一挙に表面化した。セットプレーによる得点への依存、ボール保持時のまとまりのなさ、スローインに膨大な時間を費やすこと、エミレーツを包む不安など、誰かを責めるなら、アルテタがその共通項である。

    ブカヨ・サカは、全大会で過去13試合無得点。ガブリエウ・マルティネッリとノニ・マドゥエケは、それぞれ過去13試合と25試合のプレミアリーグ出場で得点を挙げていない。大物選手として獲得したヴィクトル・ギェケレシュが、リーグ戦で最後にオープンプレーで得点を挙げたのは、9月にアンジェ・ポステコグルーが指揮を執ったノッティンガム・フォレスト戦だった。 決定力のある暗殺者としてカルト的な人気を築き上げたレアンドロ・トロサールでさえ、11試合で1得点にとどまっている。アルテタが60分前に4人の選手を同時に交代させたとき、それは必死の措置であり、彼には首尾一貫したアイデアがなく、4人のうち誰かが解決策を思いつくことを期待しているかのようだった。

    クラブOBのアルテタは、クラブへの愛着を前面に出してファンを味方につけようとしてきた。試合日の変更を幾度も推し進め、「ザ・エンジェル」（通称「ノース・ロンドン・フォーエバー」）の導入、欧州大陸式に得点後にスタジアムアナウンスが選手名を繰り返す方式、トンネル撤去などを実施した。 エミレーツを恐るべき場所としようとしたが、このサポーター層は恐怖に条件付けられている。些細なトラブルの兆候ですらパニックに陥る。マンチェスター・ユナイテッド相手に1-0でリードしている時でさえ、アーセナルサポーターはこれから起こることを明らかに恐れていた。

    アルテタにとってこの日こそが審判の日だった。審判の日とは言えないかもしれないが、この日こそが世界に示したのだ――今のアーセナルは、秋に見せつけたような完璧さや威圧感など微塵も持っていないと。

    勝者：ジェイソン・ウィルコックスの契約

    ユナイテッドのフットボールディレクター、ジェイソン・ウィルコックスはアモリムの解任処理について批判に直面しているが、彼の獲得した選手たちがユナイテッドを1年前とは比べ物にならないほど優れたチームに変えた事実は否定できない。過去12か月で獲得した3選手がエミレーツでのヒーローとなり、うち2人が見事なゴールを決めてチームをリードに導いた。

    キャリックがブライアン・エンベウモを前線に据えたのは大胆な選択であり、試合開始直後にユナイテッドがプレッシャーに沈んでいたときは、この選択は誤りだと見なされたかもしれない。しかし、このカメルーン人選手は、身長で大きく上回るセンターバックのウィリアム・サリバとガブリエウ・マガリャンイスに常に脅威を与え続けた。その機敏さにより、マルティン・スビメンディのパスミスを拾い、ダビド・ラヤをかわしてゴールを決めた。

    ウイングバックではなくウイングとして復活を遂げたパトリック・ドルグは、クロスバーを直撃する驚異的なハーフボレーでユナイテッドをリードさせた。それは、クラブのレジェンドであるパトリス・エヴラがソーシャルメディアで称賛した、驚くべき即興のプレーだった。

    2週連続で、クーニャはベンチからフレッシュな脚力を武器に、ユナイテッドの攻撃にさらなるエッジをもたらした。この試合では左サイドから内側に切り込み、空いたスペースへ進入。同胞ガブリエウを巧みにかわし、無力なラヤの守るゴールへ弧を描くシュートを決めた。ここにもレッドデビルズファンが求める「DNA」——試合を楽しくする型破りなエンターテイナー——が表れている。ウィルコックスは確かにそうした選手を戦力に加えている。

    ほぼすべてのモデルが示す通り、今シーズンのプレミアリーグでユナイテッドが創出したゴール期待値はアーセナルを上回り、マンチェスター・シティに次ぐ数値を記録している。2024-25シーズンに無力さを露呈したアモリムでさえ、嘲笑されながらもこの成果に一定の貢献を果たしたと言える。ユナイテッドには攻撃力の爆発が待たれていたが、キャリックの指導とウィルコックスの戦力構築により、今まさにその実りを享受しているのだ。

    敗者：セットプレーに固執する者たち

    特にドルグとクーニャのゴールは、セットプレーへの執着によって台無しにされつつあるプレミアリーグの試合に、まさに特効薬となった。この2つの驚異的なシュートが、サッカーの美学の衰退において事実上J・ロバート・オッペンハイマー的存在であるチームを相手に決まったのは、実にふさわしい結末だった。

    試合が進むにつれ、アーセナルの戦術は退屈なほど予測可能になった。 サイドにボールを流し、気乗りしないクロスを上げて、誰かに当たってコーナーを稼ぐ。このパターンを繰り返すうちに、84分にようやく成功した。ミケル・メリーノが、何度も何度も攻撃陣をマンチェスター・ユナイテッドGKセネ・ラメンスに詰め寄らせ、彼の目の前でボールを叩き落とすことを期待して、ようやく押し込んだのだ。

    サッカーはアメリカンフットボールの親戚へと変貌しつつある。攻撃の組み立てに長時間を要し、個人の創意工夫より練習されたルーティンが優先され、試合の大部分でボールが実際にプレーされていない。ある意味、これはユナイテッドだけでなく、サッカーの純粋主義者たちにとっても勝利だった。

    勝者：カゼミーロ

    カゼミーロにとってなんという1週間だったことか。マンチェスター・ダービーではシティの中盤を完全に支配し、シーズン終了後の退団を発表してユナイテッドファンの心を揺さぶった。彼の別れのツアーは、プレミアリーグ屈指のピーク年齢の中盤選手であるスビメンディとデクラン・ライスを相手に、またもや圧倒的なパフォーマンスで幕を開けた。

    カゼミーロのサッカーセンスは衰えていない。相棒のコビー・メイヌーと常に息を合わせ、アーセナルの2人が猛然と襲いかかっても、確実にボールを回収し、揺るぎない安定感を保った。スビメンディとライスのプレーには焦りと拙さが目立ったが、カゼミーロは完全に試合を支配していた。

    ユナイテッドが来季欧州カップ戦に復帰する見込みの中、中盤の戦力強化と若返りを必要とする状況で、高額年俸のカゼミーロを保持し続けるのは困難だっただろう。とはいえ、この規模の試合における彼のノウハウと経験に代わる存在を見つけるのは容易ではない。

    勝者：マンチェスター・シティ＆アストン・ヴィラ

    アーセナルサポーターは先週シティに勝利したユナイテッドに感謝したが、今度は立場が逆転した。マンチェスターでは一日だけ、ライバル関係が脇に置かれた。

    アーセナルとシティ、そしてアストン・ヴィラとの差は再び4ポイントに縮まった。 ペップ・グアルディオラは、今月初めのサンダーランド、チェルシー、ブライトン戦で3試合3引き分けという不甲斐ない成績に悔しがっているに違いない。とはいえ、少なくとも再び優勝のチャンスは残っている。アントワーヌ・セメンヨとマーク・グエイが加入したことで、あの有名な連勝街道を再び駆け上がり、アーセナルを追い抜く可能性も十分にある。

    北ロンドンのライバルとヴィラ、特に元監督ウナイ・エメリの間には依然として確執がある。アーセナルやシティほど視覚的に説得力はないが、現段階では優勝候補として敬意を払わざるを得ない。

    アーセナルのライバルたちは血の匂いを嗅ぎつけた。残り15試合のプレミアリーグで優位に立つチャンスだ。

