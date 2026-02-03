グエイ、エンドリッキ…1月の移籍市場におけるベストバリュー移籍選手トップ10

冬の移籍市場は近年、1月に巨額の移籍が相次ぐ活況を呈してきた。今シーズンは状況がやや異なるものの、それでもなお注目すべき取引がいくつか成立している。
プレミアリーグ優勝候補が優勝の可能性を高めるために巨額を投じ、欧州のトップクラブ間で再びドラマが展開され、若手スター選手たちが新たな環境で自由に羽ばたく機会を得た。
GOALが選ぶ、1月移籍市場におけるコストパフォーマンス最高の移籍トップ10を見ていこう。
パスカル・グロスが過去9年間ブライトンで途切れることなくプレーしてきたと思っても無理はない。実際、彼は2024年夏に古巣ボルシア・ドルトムントへ移籍していたのだ。
デビューシーズンにボルシア・ドルトムントで49試合に出場したものの、今シーズンは出場時間が減少し、イングランド南海岸への復帰を模索した。ブライトンは、18ヶ月前に売却した金額（800万ポンド）を大幅に下回る金額で、クラブに精通した経験豊富な選手を呼び戻すことに成功した。
「ドルトムントでは出場機会が少なかったため、より影響力を発揮し、定期的にプレーできる場所に戻りたかった。そうすればワールドカップの選考にも名乗りを上げられるからだ」とグロスはブライトン復帰について語った。
ブラジル人若手選手がバイエルン・ミュンヘンやバルセロナといった名門クラブと噂されながら、結局ボーンマスに加入するケースは珍しい。しかし、これは現代プレミアリーグの真の強さを示す証左かもしれない。
しかしチェリーズ（ボーンマス）はまたもや成し遂げた。アントワーヌ・セメンヨをマンチェスター・シティに売却した後、その半額以下で代役を獲得したのだ。 ラヤンは南米で最も有望な若手の一人だ。19歳ながらすでに100試合以上のトップチーム経験を持ち、前線のあらゆるポジションをこなせる。ウルブス戦でのデビュー戦ではアレックス・スコットへのアシストを記録し、荒っぽいイングランドの試合にもすっかり馴染んでいた。
「このクラブに迎えられ、特に私のために用意されたスポーツプロジェクトに大変光栄に思う。多くの才能を育てるクラブだから、ここにいられることを喜び、ファンに多くの喜びを届けたい」と到着時に語った。おそらく近い将来、巨額の利益を生む移籍が待っていることを自覚しつつ。
マンチェスター・シティで若手選手として出場時間がわずか数分であっても、その選手には膨大な潜在能力が秘められている可能性が高い。コール・パーマー、ロメオ・ラヴィア、リアム・デラップ（皮肉にも現在は全員チェルシー所属）らは、近年のシーズンでこの理論が正しいことを証明した選手たちだ。
その育成ラインから次に登場するのがオスカー・ボブだ。多くのファンが彼のフラム移籍を惜しんだ。シティはノルウェー人選手を高く評価しており、別れを告げるインタビューを行うほど温かい見送りをした。
「シティを去るにあたり、素晴らしい思い出しかない。在籍中に皆様からいただいた支援と指導に感謝している」とボブは語った。
ついにマルコ・シウヴァ監督は攻撃陣に必要な補強を得た。22歳のこの選手はプレミアリーグ、UEFAスーパーカップ、FIFAクラブワールドカップの優勝メダルを手にし、特にノルウェー代表のワールドカップ出場を控えて、レギュラーとしてプレーする機会を待ち望んでいる。
つい最近まで、オレクサンドル・ジンチェンコはプレミアリーグにおいて自らのポジションを再定義した選手だった。マンチェスター・シティでは勝負どころで活躍し、アーセナル移籍後は見事な逆サイドのサイドバックへと変貌を遂げた。
しかしここ数年、彼のパフォーマンスは低下し、ついにアーセナルを去ることとなった。ノッティンガム・フォレストへのレンタル移籍は静かなものだったが、関係者全員から不満足と評価され、アーセナルがアヤックスへの値下げ売却を承認できるよう、契約は早期に打ち切られた。
オランダの強豪にとって懸念材料は、ジンチェンコが6か月契約しか結んでいないことだ。とはいえ、適切な対応をすれば、アムステルダムでの長期滞在契約に結びつく可能性もある。ヨハン・クライフ・アリーナでファンのお気に入りとなる技術的素質は確かに備えている。
このリストの3つのレンタル移籍のうち最初の1件にたどり着いた。すべての移籍が同等というわけではなく、我々のトップ10入りを果たすには、獲得したチームにとって実際に大きな影響を与える移籍でなければならない。
チャンピオンズリーグ出場を目指すマルセイユは、アーセナルが「シーズン後半の放出は認めない」と長らく主張していた若手有望株イーサン・ヌワネリを、ついに獲得に成功した。将来性が極めて不透明なロベルト・デ・ゼルビ監督の下で、より育成に力を入れるリーグでプレーできる機会は、この才能ある選手にとって断るには惜しいものだった。
「我々が擁する才能ある若手選手には出場時間が必要だ。今回のケースではイーサンは十分な出場機会を得られておらず、彼の成長を阻害することは絶対に避けたい。彼は類まれなる才能の持ち主であり、サッカーに生き、サッカーに息づく存在だ。それが彼の人生なのだ」とミケル・アルテタ監督は語った。
「次に適切な移籍先を選ばねばならず、すべての選択肢を検討した結果、マルセイユでのウィリアム・サリバの事例も踏まえ、デ・ゼルビ監督の存在が決め手となった。彼は若手育成の天才であり、若手を起用する勇気ある指揮官として確かな実績を残している」
リーグ・アンでは、リヨンがエンドリッキ獲得競争に勝利した。この天才ストライカーは、レンタル移籍が確定した数週間後に解任されたシャビ・アロンソ監督の下では明らかに重用されておらず、ワールドカップ直前のブラジル代表に留まるためにはレギュラー出場時間が必要だった。
当然ながら、エンドリッキはフランスで即座に活躍を見せている。チャンピオンズリーグ出場権をマルセイユと争うリヨンで、4試合ですでに4得点を記録。両クラブが獲得した10代のレンタル選手たちが、この争いの勝敗を分ける存在となる可能性が高い。
「適応はほぼ完璧だった」とエンドリックは最近語った。「到着以来、チームメイトやスタッフとのコミュニケーションは素晴らしい。日々のサポートに心から感謝している。今後は試合ごとに少しずつ成長し、シーズン終了までに目標を達成したい」。
「クラブの経営陣が直接会いに来て約束してくれたことは大きかった。彼らの信頼を感じた。ここには結束したチームがあり、仲間意識が本当に根付いている。それが最も重要なことだ。ピッチ内外で団結していれば、物事はよりスムーズに、自然に流れる」
10月に28歳となったアデモラ・ルックマンにとって、キャリアに見合ったビッグクラブ移籍は今が最後のチャンスだった。アタランタでの3年半のシーズンで彼は常に結果を残し、特に2024年のヨーロッパリーグ決勝では無敵を誇ったレヴァークーゼンをハットトリックで撃破した。
ナイジェリア代表FWは、アトレティコ・マドリーの赤と白のユニフォームを着る最新のスター選手となる。ディエゴ・シメオネ監督率いるチームがシーズンを再燃させるための何らかの刺激を必要としている時期に、移籍金は決して法外な額ではなく、同クラブの他の目玉補強選手たちに比べてもはるかに安い。
一見すると、リールからフリー移籍で加入したばかりのマルセイユをわずか数か月で去るアンヘル・ゴメスのこの移籍は奇妙な取引だ。さらに彼は、ほぼ確実にチャンピオンシップ降格が決まっているチームへ向かう。
とはいえ、この狂気には理がある。イングランド代表で4試合出場経験を持つゴメスは、マンチェスター・ユナイテッドでトップリーグ出場がわずか5試合に留まった後、ついにプレミアリーグでレギュラーとしてプレーする機会を得る。たとえウルブスが降格しても、移籍条項が発動された場合、夏に他クラブへの移籍を要求できる可能性があり、ミッドフィルダーを転売してかなりの利益を得られるのだ。
こうした事情を総合すると、最大の敗者は実はマルセイユだ。ゴメスをこんなわずかな金額で手放す価値が本当にあるのだろうか？
おそらくこのリストで最も議論を呼ぶ項目となるだろう。契約が夏に満了する選手に2000万ポンドを支払ったマンチェスター・シティを称賛すべきか？週給30万ポンドと報じられる契約を結んだのは名手の一手だったのか？結局は「最高額を提示したから称賛」という話なのか？何しろこれは「ベストバリュー」リストなのだから。
しかしそれはシティの意図を無視している。特にルベン・ディアスとヨシュコ・グヴァルディオルが中長期の負傷を負った後、守備陣の補強が必要だと認識していた。そしてグエイが市場で彼らにとって最良の選択肢の一つだったのだ。 彼は今夏最大のフリーエージェントだったが、海外のライバルクラブが事前契約交渉で先行していることを認識していた。そこでシティは迅速に動いてグエイを獲得。実績ある選手で守備陣を即座に強化したのだ。
エティハド・スタジアムでのグエイのスタートは評価が分かれるところだが、長期的に見てスカイブルーのユニフォームで数多くのトロフィーを掲げる姿を容易に想像できる。
バルセロナは現在、好況時でさえ財政危機に直面している。そんな中、カンプ・ノウの首脳陣にとって歓迎すべき事態ではなかったのが、ラ・マシア出身のドロ・フェルナンデスが市場価値を大幅に下回る金額で突然退団したことだ。唯一の救いは、契約上の違約金条項をわずかに上回る移籍金を確保できたことである。
「ドロの退団は驚きだった。18歳で契約延長する合意があったのに、代理人が最終的に本人が考えを変えたと伝えてきた。不愉快な状況だ」とバルサのジョアン・ラポルタ会長は語った。同会長は間近に迫ったクラブ選挙を控え、当然ながら厳しい立場に立たされている。
プレシーズンで印象的な活躍を見せ、2025-26シーズン前半に数試合の出場機会を得たドロは、冬の移籍期間開始時にバルセロナに退団の意向を伝え、ヨーロッパのエリートクラブがこぞってこのウインガーの獲得に動き出した。 結局、パリ・サンジェルマンが争奪戦に勝利し、両クラブの友好関係を維持するため、バルサに彼の契約解除条項額以上の移籍金を支払うことで合意した。
バルセロナにとっては痛手だが、PSGにとっては好機を捉えた取引となった。契約調印式で、ルイス・エンリケ監督は「ここにサインして、50ゴールと50アシストを！」と語った。ドロへの期待が大きいことは間違いないだろう。