グエイ、エンドリッキ…1月の移籍市場におけるベストバリュー移籍選手トップ10

このリストの3つのレンタル移籍のうち最初の1件にたどり着いた。すべての移籍が同等というわけではなく、我々のトップ10入りを果たすには、獲得したチームにとって実際に大きな影響を与える移籍でなければならない。

チャンピオンズリーグ出場を目指すマルセイユは、アーセナルが「シーズン後半の放出は認めない」と長らく主張していた若手有望株イーサン・ヌワネリを、ついに獲得に成功した。将来性が極めて不透明なロベルト・デ・ゼルビ監督の下で、より育成に力を入れるリーグでプレーできる機会は、この才能ある選手にとって断るには惜しいものだった。

「我々が擁する才能ある若手選手には出場時間が必要だ。今回のケースではイーサンは十分な出場機会を得られておらず、彼の成長を阻害することは絶対に避けたい。彼は類まれなる才能の持ち主であり、サッカーに生き、サッカーに息づく存在だ。それが彼の人生なのだ」とミケル・アルテタ監督は語った。

「次に適切な移籍先を選ばねばならず、すべての選択肢を検討した結果、マルセイユでのウィリアム・サリバの事例も踏まえ、デ・ゼルビ監督の存在が決め手となった。彼は若手育成の天才であり、若手を起用する勇気ある指揮官として確かな実績を残している」