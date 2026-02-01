GOAL がトッテナム・ホットスパー・スタジアムでのシティの選手たちを評価する。
【選手採点】アーセナルが再び優位に！ハーランドがまたも精彩を欠き、マンチェスター・シティが勝利逃す
GK＆DF
ジャンルイジ・ドンナルンマ（8/10）：
またしても、シティの反撃を食い止められなかった状況を、ドンナルンマのセーブが補った試合となった。
マテウス・ヌネス（6/10）：
ポルトガル人選手の活躍は目立たないが、静かにシティの頼れる右サイドバックへと成長している。
アブドゥコディル・フサノフ（6/10）：
大半の時間帯で威圧的なプレーを見せ、課題にも十分対応していたが、ソランケに容赦なく体当たりされ、スパーズの先制点につながった。ウズベキスタン代表選手にとって苦しかった。
マルク・グエイ（6/10）：
フサノフ同様、精彩を欠くスパーズを完全に抑え込んでいたが、後半に状況は一変した。ソランケの1点目ではファウルが宣告されなかったのはやや不運だったが、2点目では見事な守備とは言えなかった。
ライアン・アイト＝ヌーリ（6/10）：
ボール保持時は整然としており、時に攻撃的だった。激しいタックルを幾度か受けた後、ゴンザレスと交代した。
MF
ロドリ（6/10）：
トッテナムの選手たちにかなり荒っぽい対応を受け、元バロンドール受賞者のすねを繰り返し蹴り上げられた。シティの2点目には貢献し、ドラグシンからボールを奪い返した。追加時間でマーモウシュと交代。
ベルナルド・シウヴァ（7/10）：
この日シティで最も優れたミッドフィルダー。ボールを持つたびに危険な場面を作り出した。終盤にフォーデンと交代。
ニコ・オライリー（6/10）：
左サイドバックにアイト・ヌーリが起用されたため中盤に押し上げられたが、ゴンザレス投入時には守備に戻った。ボール運びは安定し、守備でも粘り強く戦った。
FW
ライアン・シェルキ（8/10）：
シェルキが本領を発揮した時、シティは止められず、前半のリードをさらに広げるべきだった。しかし、彼は軽い負傷で交代させられ、状況は悪化した。
アーリング・ハーランド（4/10）：
ゴールデンブーツ最有力候補がPK以外のゴールを挙げられない状態がプレミアリーグで8試合連続となった。トッテナムの不安定さにもかかわらず、比較的容易にマークを振り切られず、試合から消えていった。アシストを記録したものの、その後は存在感を失った。
アントワーヌ・セメンヨ（7/10）：
過去2回の移籍期間でトッテナム移籍を2度断った選手が、見事なフィニッシュでホームチームを苦しめた。次第に苛立ちを募らせた。
サブ＆監督
タイアニ・ラインデルス（6/10）：
シェルキと交代出場。深い位置からの鋭い突破でトッテナムに多くの脅威を与えた点は評価できる。
ニコ・ゴンサレス（5/10）：
アイト・ヌーリと交代出場したが、精彩を欠いた。
フィル・フォーデン（評価なし）：
ベルナルドに代わって終盤に投入された。
オマル・マーモウシュ（評価なし）：
ロドリに代わりロスタイムに投入。
ペップ・グアルディオラ（5/10）：
シティは試合を制していたが、決定的な一撃を加えるべきだった。しかし守備の拙さが響き、優勝争いの中でさらに勝ち点を落とした。