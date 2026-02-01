【選手採点】アーセナルが再び優位に！ハーランドがまたも精彩を欠き、マンチェスター・シティが勝利逃す

ジャンルイジ・ドンナルンマ（8/10）：

またしても、シティの反撃を食い止められなかった状況を、ドンナルンマのセーブが補った試合となった。

マテウス・ヌネス（6/10）：

ポルトガル人選手の活躍は目立たないが、静かにシティの頼れる右サイドバックへと成長している。

アブドゥコディル・フサノフ（6/10）：

大半の時間帯で威圧的なプレーを見せ、課題にも十分対応していたが、ソランケに容赦なく体当たりされ、スパーズの先制点につながった。ウズベキスタン代表選手にとって苦しかった。

マルク・グエイ（6/10）：

フサノフ同様、精彩を欠くスパーズを完全に抑え込んでいたが、後半に状況は一変した。ソランケの1点目ではファウルが宣告されなかったのはやや不運だったが、2点目では見事な守備とは言えなかった。

ライアン・アイト＝ヌーリ（6/10）：

ボール保持時は整然としており、時に攻撃的だった。激しいタックルを幾度か受けた後、ゴンザレスと交代した。