nhk kouhaku 2025(C)NHK
Aoi Fujimiya

第76回NHK紅白歌合戦の出場歌手・曲順・タイムスケジュール

2025年大晦日12月31日に行われる第76回NHK紅白歌合戦に出演する歌手や楽曲、タイムスケジュールを紹介。何時から？見逃し配信はどこで見れる？

大晦日の恒例行事となったNHK紅白歌合戦。第76回を迎える今年は、すでに出演者37組が発表されている。司会は綾瀬はるかさん（俳優）、有吉弘行さん（お笑いタレント）、今田美桜さん（俳優）、鈴木奈穂子アナウンサー（東京アナウンス室）が担当し、2025年12月31日に開催される。

本記事では、第76回NHK紅白歌合戦の出演者と楽曲を紹介する。

  • 概要・放送配信予定

    第76回NHK紅白歌合戦は、2025年12月31日(水)の大晦日に生放送で行われる。例年通り、夜のゴールデンタイムから年越し直前までNHKの各チャンネルとラジオで同時放送される予定で、家族や友人と一年を締めくくる恒例番組として楽しめる構成になっている。

    放送区分放送日時放送局
    生放送午後7時20分～午後11時45分NHK総合/BSP4K/BS8K/ラジオ第1
  • 紅組｜アイナ・ジ・エンド （初）

    革命前夜 - On The Way

  • 紅組｜あいみょん （7）

    ビーナスベルト

  • 紅組｜ILLIT （2）

    Almond Chocolate

  • 紅組｜幾田りら （初）

    恋風

  • 紅組｜石川さゆり （48）

    天城越え

  • 紅組｜岩崎宏美 （15）

    聖母たちのララバイ

  • 紅組｜AKB48（13）

    AKB48 20周年メドレー

    【フライングゲット〜ヘビーローテーション】

    【恋するフォーチュンクッキー〜言い訳Maybe】

  • 紅組｜aespa （初）

    Whiplash

  • 紅組｜CANDY TUNE （初）

    倍倍FIGHT!

  • 紅組｜坂本冬美 （37）

    夜桜お七

  • 紅組｜髙橋真梨子 （7）

    桃色吐息

  • 紅組｜ちゃんみな （初）

    ちゃんみなSPメドレー

    「NG！」「SAD SONG」

  • 紅組｜天童よしみ （30）

    あんたの花道〜ミャクミャクダンスSP〜

  • 紅組｜乃木坂46 （11）

    Same numbers

  • 紅組｜HANA （初）

    ROSE

  • 紅組｜Perfume （17）

    Perfume Medley 2025

    「ポリリズム」「ガール」

  • 紅組｜ハンバート ハンバート （初）

    笑ったり転んだり

  • 紅組｜FRUITS ZIPPER （初）

    わたしの一番かわいいところ

  • 紅組｜MISIA （10）

    MISIAスペシャル

  • 紅組｜水森かおり （23）

    大阪恋しずく〜紅白ドミノチャレンジ2025〜

  • 紅組｜LiSA （4）

    残酷な夜に輝け

  • 白組｜&TEAM （初）

    FIREWORK

  • 白組｜ORANGE RANGE （3）

    イケナイ太陽

  • 白組｜King ＆ Prince （6）

    What We Got 〜奇跡はきみと〜

  • 白組｜久保田利伸 （2）

    紅白スペシャルメドレー

    「1、2、Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」

  • 白組｜郷ひろみ （38）

    2億4千万の瞳〜エキゾチック・ジャパン〜

  • 白組｜サカナクション （2）

    怪獣・新宝島

  • 白組｜純烈 （8）

    いい湯だな

  • 白組｜TUBE （3）

    紅白夏の王様メドレー「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」

  • 白組｜Number_i （2）

    GOD_i

  • 白組｜新浜レオン （2）

    Fun! Fun! Fun!

  • 白組｜Vaundy （3）

    Tokimeki

  • 白組｜back number （2）

    「どうしてもどうしても」「水平線」

  • 白組｜BE:FIRST （4）

    夢中

  • 白組｜福山雅治 （18）

    クスノキ-500年の風に吹かれて

  • 白組｜布施 明 （26）

    MY WAY

  • 白組｜Mrs. GREEN APPLE （3）

    GOOD DAGOOD DAY

  • 白組｜三山ひろし （11）

    酒灯り～第9回けん玉世界記録への道～

  • 白組｜M!LK （初）

    イイじゃん

  • 白組｜RADWINPS （3）

    20周年スペシャルメドレー「賜物」「正解」

