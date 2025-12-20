第76回NHK紅白歌合戦の出場歌手・曲順・タイムスケジュール

大晦日の恒例行事となったNHK紅白歌合戦。第76回を迎える今年は、すでに出演者37組が発表されている。司会は綾瀬はるかさん（俳優）、有吉弘行さん（お笑いタレント）、今田美桜さん（俳優）、鈴木奈穂子アナウンサー（東京アナウンス室）が担当し、2025年12月31日に開催される。
本記事では、第76回NHK紅白歌合戦の出演者と楽曲を紹介する。
第76回NHK紅白歌合戦は、2025年12月31日(水)の大晦日に生放送で行われる。例年通り、夜のゴールデンタイムから年越し直前までNHKの各チャンネルとラジオで同時放送される予定で、家族や友人と一年を締めくくる恒例番組として楽しめる構成になっている。
|放送区分
|放送日時
|放送局
|生放送
|午後7時20分～午後11時45分
|NHK総合/BSP4K/BS8K/ラジオ第1
革命前夜 - On The Way
ビーナスベルト
Almond Chocolate
恋風
天城越え
聖母たちのララバイ
AKB48 20周年メドレー
【フライングゲット〜ヘビーローテーション】
【恋するフォーチュンクッキー〜言い訳Maybe】
Whiplash
倍倍FIGHT!
夜桜お七
桃色吐息
ちゃんみなSPメドレー
「NG！」「SAD SONG」
あんたの花道〜ミャクミャクダンスSP〜
Same numbers
ROSE
Perfume Medley 2025
「ポリリズム」「ガール」
笑ったり転んだり
わたしの一番かわいいところ
MISIAスペシャル
大阪恋しずく〜紅白ドミノチャレンジ2025〜
残酷な夜に輝け
FIREWORK
イケナイ太陽
What We Got 〜奇跡はきみと〜
紅白スペシャルメドレー
「1、2、Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」
2億4千万の瞳〜エキゾチック・ジャパン〜
怪獣・新宝島
いい湯だな
紅白夏の王様メドレー「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」
GOD_i
Fun! Fun! Fun!
Tokimeki
「どうしてもどうしても」「水平線」
夢中
クスノキ-500年の風に吹かれて
MY WAY
GOOD DAGOOD DAY
酒灯り～第9回けん玉世界記録への道～
イイじゃん
20周年スペシャルメドレー「賜物」「正解」