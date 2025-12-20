第76回NHK紅白歌合戦の出場歌手・曲順・タイムスケジュール

大晦日の恒例行事となったNHK紅白歌合戦。第76回を迎える今年は、すでに出演者37組が発表されている。司会は綾瀬はるかさん（俳優）、有吉弘行さん（お笑いタレント）、今田美桜さん（俳優）、鈴木奈穂子アナウンサー（東京アナウンス室）が担当し、2025年12月31日に開催される。

本記事では、第76回NHK紅白歌合戦の出演者と楽曲を紹介する。