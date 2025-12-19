メイヌー、ザークツィーら…AFCONに出場する選手の代わりになれそうなマンチェスター・ユナイテッドの選手たち

ルベン・アモリム監督がまず選ぶ先発イレブンにおいて右サイド全般を構成する3選手は、今シーズン合計で3,051分間出場している。これはAFCON出場選手を擁する単独のプレミアリーグのクラブとしては、フラムに次ぐ2番目の長さである。アマド、エンベウモ、マズラウィの3選手は得点とアシストを合わせて11も記録しており、これはフラムのナイジェリア代表トリオ、カルヴィン・バッシー、アレックス・イウォビ、サムエル・チュクウェゼと並ぶリーグ最多タイ記録である。

マズラウィは負傷の影響で出場機会が不安定だった一方、エンベウモはプレミアリーグの全試合に先発出場し、アマドも欠場は1試合のみだった。エンベウモは6得点でマンチェスター・Uの得点王であり、アマドはアモリム監督のチームで4番目に多い得点関与数を記録している。

しかも両者は得点とアシスト以上に、右サイドでの驚異的な連携、スタミナ、さらに献身的なプレーでチームに貢献している。ボーンマス戦が行われた月曜はFIFAがAFCON参加選手を起用できる期限として設定した日であったにもかかわらず、エンベウモとアマドを出場させるためにチームがどれほど努力したかを考えれば、2人がチームにとってどれほど重要かが如実にわかるだろう。

しかしピンチの陰には必ずチャンスあり。モロッコでの大会は複数のマンチェスター・ユナイテッドの選手にとって命綱だ。今後の4週間、7試合で自らの価値を証明すれば、アモリム監督の戦術構想に再び名を連ねるチャンスとなるだろう…