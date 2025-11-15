ベリンガム＆フォーデン、ラッシュフォードは危うし？サカは確約、エゼもアピールに成功！【イングランド代表メンバー争い】

モーガン・ロジャーズがイングランドの10番として先発する限り、この2人の状況は同じだ。本来なら彼らが失うべきポジションが、今やアストン・ヴィラの若き才能からその座を奪取する状況になっている。

キックオフ数時間前に先発メンバーがリークされると、見出しを踊ったのは「ジュード・ベリンガムとフィル・フォーデンがベンチスタート」であること、そして「ロジャーズがスタメンの座を勝ち取った」ことだった。トゥヘルはすでにベリンガムとフォーデンを中盤の攻撃的MFとして考えていることを認めていたため、この決断には大きな注目が集まっている。指揮官は、両選手に「なぜ自分たちが先発すべきなのか、改めて一から示せ」と明確なメッセージを送ったのだった。

そんな両選手だが、ベリンガムは10番に、フォーデンはケインに代わって最前線で途中出場した。そして、エベレチ・エゼの追加点に関与している。フォーデン自身は『ITV』に対し、途中出場からのパフォーマンスについて「よくやれたと思う。チャンスも作ったし、決められなかったのは不運だった。全体的に見て、今日の自分のインパクトには満足すべきだと思う」と語っている。さらに、指揮官が望むなら、ベンチスタートも受け入れると語った。

確かに、ベリンガムとフォーデンのパフォーマンスは好調で、今後間違いなく再び大きなチャンスがやってくるだろう。この日のプレーであれば、メンバーから外れることはないはずだ。しかし現状、ロジャーズの後塵を拝していることは明確になった。