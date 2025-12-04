2025年のJ1昇格プレーオフは12月に集中して開催され、年間順位3位〜6位の4チームが最後の昇格枠を目指して激突する。初戦となる準決勝は12月7日(日)に2試合が並行して行われ、勝者同士が12月13日(土)の決勝へ進む。決勝は年間順位の高いクラブがホーム開催となるレギュレーションが採用されている。

準決勝の組み合わせは、3位のジェフユナイテッド千葉が6位RB大宮アルディージャをフクダ電子アリーナに迎えるカードと、4位徳島ヴォルティスが5位ジュビロ磐田を鳴門大塚で迎え撃つ一戦。決勝は中立地ではなく、年間順位が上位のクラブがホームのアドバンテージを得られる点が大きな特徴だ。

短期決戦ならではの緊張感と勢いがぶつかるプレーオフは例年波乱が起きやすく、日程や会場を把握しておくことで試合の流れも追いやすくなる。

J1昇格プレーオフ2025日程