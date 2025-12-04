2025年のJリーグプレーオフは、J1昇格、J2昇格、そしてJ3・JFL入れ替え戦まで、複数カテゴリーの運命を左右する重要な試合が12月に一斉に行われる。短期決戦ならではの緊張感と劇的な展開が毎年生まれるだけに、視聴手段を事前に把握しておくことは欠かせない。
Jリーグプレーオフ2025全試合のテレビ放送・ネット配信予定は？無料中継はある？日程・視聴方法まとめ
J1昇格プレーオフの試合日程
2025年のJ1昇格プレーオフは12月に集中して開催され、年間順位3位〜6位の4チームが最後の昇格枠を目指して激突する。初戦となる準決勝は12月7日(日)に2試合が並行して行われ、勝者同士が12月13日(土)の決勝へ進む。決勝は年間順位の高いクラブがホーム開催となるレギュレーションが採用されている。
準決勝の組み合わせは、3位のジェフユナイテッド千葉が6位RB大宮アルディージャをフクダ電子アリーナに迎えるカードと、4位徳島ヴォルティスが5位ジュビロ磐田を鳴門大塚で迎え撃つ一戦。決勝は中立地ではなく、年間順位が上位のクラブがホームのアドバンテージを得られる点が大きな特徴だ。
短期決戦ならではの緊張感と勢いがぶつかるプレーオフは例年波乱が起きやすく、日程や会場を把握しておくことで試合の流れも追いやすくなる。
J1昇格プレーオフ2025日程
ラウンド 日付 キックオフ 対戦カード 会場 準決勝 12月7日(日) 13:00 ジェフユナイテッド千葉(3位)vsRB大宮アルディージャ(6位) フクアリ 準決勝 12月7日(日) 13:10 徳島ヴォルティス(4位)vsジュビロ磐田(5位) 鳴門大塚 決勝 12月13日(土) 13:05 準決勝勝者(年間上位)vs準決勝勝者(年間下位) リーグ戦上位クラブのホーム
J1昇格プレーオフの放送・配信予定
25年のJ1昇格プレーオフは、今年もDAZNが全試合を生中継し、試合終了後には見逃し配信も用意される。準決勝の2試合と決勝はいずれもDAZNで視聴可能なため、J1昇格を懸けた各クラブの攻防をフルで追いたい場合はDAZNの利用が最も確実な選択肢になる。
また、一部の試合については地域局によるテレビ放送も編成される予定だ。準決勝ではジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャが千葉テレビで、徳島ヴォルティスvsジュビロ磐田がNHK徳島で放送され、地元のファンはローカル局を通じてプレーオフの熱量をリアルタイムで楽しめる。
決勝戦はDAZNに加えてNHK BSでも放送予定となっており、全国からテレビ視聴できる体制が整っている。J1昇格プレーオフの放送構成は「DAZNが中心軸で、ローカル局とNHK BSが補完する」という形で押さえておくと分かりやすい。
昇格プレーオフの放送・配信一覧
大会 日程 対戦カード 放送・配信予定 J1昇格PO準決勝 12月7日(日)13:00 千葉vs大宮 DAZN
千葉テレビ
J1昇格PO準決勝 12月7日(日)13:10 徳島vs磐田 DAZN
NHK徳島/NHK静岡
J1昇格PO決勝 12月13日(土)13:05 未定 DAZN
NHK BS
J2昇格プレーオフの試合日程
2025年の明治安田J2昇格プレーオフは、J3リーグ年間順位3位〜6位の4クラブが昇格枠を争う短期トーナメントとして12月上旬から中旬にかけて開催される。準決勝は12月7日(日)に実施され、勝者同士が12月14日(日)の決勝で激突する流れだ。前日13日(土)にはJ1昇格プレーオフ決勝が行われるため、両カテゴリーの決戦が連日続くスケジュールとなっている。
準決勝の組み合わせは年間順位によって自動的に決まり、3位vs6位と4位vs5位の対戦構図が組まれる。2025年はFC大阪(3位)vsツエーゲン金沢(6位)が14:00キックオフ、テゲバジャーロ宮崎(4位)vs鹿児島ユナイテッドFC(5位)が15:00開始の予定だ。
レギュレーションは90分1本勝負で、延長戦やPK戦は行われない。引き分けの場合は年間順位が高いクラブが勝ち上がる方式で、下位クラブは90分以内に勝たなければ次のラウンドに進めない。順位をそのまま反映したアドバンテージが大きく作用するのがJ2昇格プレーオフの特徴だ。
J2昇格プレーオフ2025日程
ラウンド 日付 キックオフ 対戦カード 備考 準決勝 12月7日(日) 14:00 FC大阪(3位)vsツエーゲン金沢(6位) 年間順位3位vs6位 準決勝 12月7日(日) 15:00 テゲバジャーロ宮崎(4位)vs鹿児島ユナイテッドFC(5位) 年間順位4位vs5位 決勝 12月14日(日) 未定 準決勝勝者(年間上位)vs準決勝勝者(年間下位) 延長戦なし、上位クラブが引き分けで勝ち抜け
J2昇格プレーオフの放送・配信予定
2025年のJ2昇格プレーオフは、例年同様にDAZNとLeminoが全試合をライブで届ける体制となった。短期間で昇格クラブが決まる特性上、全試合を追跡したい場合はこの2つのサービスが視聴の中心になる。
12月7日(日)の準決勝は2試合が並行して行われ、FC大阪vsツエーゲン金沢の一戦は14:00開始でDAZNとLeminoが配信を担当。続くテゲバジャーロ宮崎vs鹿児島ユナイテッドFCは15:00キックオフで、DAZNとLeminoに加えてNHK宮崎でも中継される構成だ。地域局が加わる点は、J2プレーオフならではの動きと言える。
12月14日(日)の決勝戦についてもDAZNとLeminoで視聴可能で、年間上位クラブのホームで行われる最終決戦を両サービスがカバーする。2試合を勝ち抜いたクラブが最後の昇格枠を争う注目のカードとなる。
J2昇格プレーオフ2025 放送・配信一覧
ラウンド 日付 対戦カード キックオフ 放送・配信 準決勝 12月7日(日) FC大阪(3位)vsツエーゲン金沢(6位) 14:00 DAZN
Lemino
準決勝 12月7日(日) テゲバジャーロ宮崎(4位)vs鹿児島ユナイテッドFC(5位) 15:00 DAZN
Lemino
NHK宮崎
決勝 12月14日(日) 準決勝勝者(年間上位)vs準決勝勝者(年間下位) 未定 DAZN
Lemino
J3・JFL入れ替え戦2025の日程
2025年のJ3・JFL入れ替え戦は、JFL年間2位のレイラック滋賀FCと、J3最下位となったアスルクラロ沼津が対戦する形で実施される。方式はホーム&アウェーの2試合制で組まれており、12月7日(日)と14日(日)の2週にわたって昇降格が決まるスケジュールとなっている。
第1戦はレイラック滋賀FCが本拠とする平和堂HATOスタジアム(ハトスタ)で行われ、続く第2戦はアスルクラロ沼津のホームである愛鷹広域公園多目的競技場(愛鷹)が舞台になる。シーズン終盤に設定されるこの入れ替え戦は緊張感が高く、毎年ドラマが生まれる重要な局面として知られている。
J3・JFL入れ替え戦2025 日程
試合 開催日 キックオフ 対戦カード 会場 第1戦 12月7日(日) 13:00 レイラック滋賀FCvsアスルクラロ沼津 平和堂HATOスタジアム(ハトスタ) 第2戦 12月14日(日) 14:00 アスルクラロ沼津vsレイラック滋賀FC 愛鷹広域公園多目的競技場(愛鷹)
J3・JFL入れ替え戦の放送・配信予定
2025年のJ3・JFL入れ替え戦は、DAZNが2試合すべてを配信する体制で実施される。Jリーグは12月2日に公式リリースを行い、レイラック滋賀FCとアスルクラロ沼津によるホーム&アウェー方式の入れ替え戦をDAZNがフルカバーすることを明らかにした。
対戦カードは、JFL年間2位のレイラック滋賀FCとJ3最下位のアスルクラロ沼津。第1戦は平和堂HATOスタジアム(ハトスタ)、第2戦は愛鷹広域公園多目的競技場(愛鷹)で開催される。2試合ともDAZNでライブ視聴でき、見逃し配信にも対応しているため、流れを追い続けるには最も使いやすい視聴環境と言える。
J3・JFL入れ替え戦2025 放送・配信一覧
試合 開催日 キックオフ 対戦カード 会場 配信サービス 第1戦 12月7日(日) 13:00 レイラック滋賀FCvsアスルクラロ沼津 平和堂HATOスタジアム DAZN 第2戦 12月14日(日) 14:00 アスルクラロ沼津vsレイラック滋賀FC 愛鷹広域公園多目的競技場 DAZN