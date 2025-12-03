イゴール・チアゴ：台頭するブレントフォードの点取り屋。ハーランドとゴールデンブーツ賞を争い、ワールドカップのブラジル代表スタメンを狙う

チアゴは、ポルトガルのジル・ヴィセンテとのプレシーズンマッチでアンドリュース監督の下での初得点を決めると、プレミアリーグでの新シーズンの開幕戦となるノッティンガム・フォレスト戦でPKを決め、ブレントフォードでの公式戦初得点を記録。チームは3-1で勝利した。2点目を決めたのは昇格したばかりのサンダーランドとの試合で、フランク・オンエカのクロスをDF2人の間から抜け出してヘディングで決め、2-1の逆転勝利に貢献した。しかし、9月末の時点で、ブレントフォードは勝ち点15は取れるはずだったところをわずか4しか獲得できず、17位に低迷していた。

しかし、アンドリュース監督のチームは、Gテックにマンチェスター・ユナイテッドを迎えた試合で流れを変えた。ブレントフォードは3-1のスリリングな番狂わせを演じ、チアゴがその試合のスターとなったのだ。前半20分までに、稲妻のようなハーフボレーをゴール上隅に叩き込んで先制点を決めると、見事な反応で至近距離からのシュートで2点目を決め、さらにターゲットマンとしてのスキルを発揮して、マンチェスター・Uの守備を圧倒し、試合中ずっと並外れた活躍を見せた。

それ以来、チアゴは不可抗力のように止めようのない存在となっている。10月にはリヴァプール戦で決勝点を決め、ニューカッスル戦とバーンリー戦では2試合連続で2得点を挙げた。試合の展開が思わしくないときでも、この長身ストライカーは常に大きな脅威となる。土曜の試合でバーンリーはそれを身をもって痛感した。試合終了10分前、チアゴはまたしても存在感を示した。まずPKを冷静に決め、続いてジョーダン・ヘンダーソンのクロスを、ディフレクションの助けはあったとは言えゴールマウスに叩きこみ、決定的な2点目を決めたのである。

チアゴは、ヘンダーソンや、攻撃仲間であるダンゴ・ワッタラ、ケヴィン・シャーデとも良好な関係を築いており、そのことがチームに大きな成果をもたらしている。チアゴは地上でも空中でも、ゴールマウスが見えれば確実に決めるが、あらゆる機会を捉えて他の選手をプレーに巻き込もうとする、無私無欲なセンターフォワードでもあるのだ。

「我々が掲げる理念のすべてが、チアゴには豊富に見られる」と、バーンリーに勝利した後、アンドリュース監督は語った。「彼のプレーが、私は大好きだ」。