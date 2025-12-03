イゴール・チアゴ：台頭するブレントフォードの点取り屋。ハーランドとゴールデンブーツ賞を争い、ワールドカップのブラジル代表スタメンを狙う

今夏、チームを代表する攻撃のデュオだったブライアン・エンベウモとヨアヌ・ウィサ、キャプテンだったクリスティアン・ノアゴール、さらに最愛のトーマス・フランク監督が退団したブレントフォードについて、多くの人が残留争いを繰り広げることになるだろうと予想していた。セットプレーコーチからフランクの後任の監督に昇格したキース・アンドリュースには、チームを最高レベルで競争力のある状態に保つのに必要な経験がなく、選手層も薄いと見られていたのである。
しかし、アンドリュース新監督はフランク前監督と同じダイレクト・プレーに基づく戦術を採用し、チアゴをトップに据えることで、懐疑的な見方をする人々を黙らせた。24歳のチアゴはプレミアリーグの13試合で11得点を記録し、マンチェスター・シティのハーランドより3点少ないだけで、ブレントフォードを順位表の上位半分に押し上げ、エンベウモとウィサが抜けた穴をほぼ独りで埋めている。
アストン・ヴィラ、トッテナム、ニューカッスルが、いずれもチアゴの獲得に興味を持っていると報じられており、試合を重ねるごとに、ブラジル代表への初招集の可能性も高まっている。水曜にブレントフォードがアウェイのエミレーツ・スタジアムで、アーセナルのタイトル獲得の望みに大きな打撃を与えることができれば、2026年のワールドカップに向けて、チアゴがセレソンの背番号9の座を勝ち取る可能性さえあるだろう。