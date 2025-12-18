フィオレンティーナの凋落：衝撃のスクデット争いからたった1年でセリエA最下位へ転落した経緯

スタディオ・アルテミオ・フランキの改修工事が2029年まで完了しないという残念なニュースに加え、フィオレンティーナのフルバックのドドの妻、アマンダ・フェレイラが、サッスオーロ戦で負けた後に夫妻が受けた恐ろしい暴力行為のスクリーンショットを投稿した。事件はそれだけではなかった。他の複数の選手も標的となり、フィオレンティーナは対応を迫られたのだった。翌日、「クラブは直ちに選手らや関係当局と連絡を取り、選手・スタッフ・その家族、関係者の安全を守るために必要なあらゆる措置を講じることを保証した」との声明が発表された。
「ACFフィオレンティーナは、この恥ずべき事件を受けてすでに愛情と支援を示してくれた多くのファンに感謝するとともに、クラブは、脅迫、憎悪、暴力を決して容赦しないことを改めて表明する」。
このような苦い敵意に満ちた状況の中、フィオレンティーナは14日（日）に19位のヴェローナと対戦した。ヴァノーリ監督が認めたとおり、これは事実上の「決勝戦」だった。すでに降格回避圏内となるチームから勝ち点が7離れているフィオレンティーナにとって、勝利は必須だった。敗北は、開幕から14試合未勝利でもセリエAに残留する史上初のチームとなるという、かすかな望みを跡形もなく打ち砕いた。
敗戦より、クラブのコミッソ会長への圧力も増大するだろう。イタリア生まれのアメリカ人である会長は背中の手術からの回復中で、今回もアルテミオ・フランキ・スタジアムを欠席した。批判にさらされている会長がクラブ売却を検討しているとの報道さえあるが、今週発表された、ファンへの公開書簡にも等しい『ラ・ナツィオーネ』紙でのインタビューの中で、彼は「フィオレンティーナから離れるつもりはない。特に今は、極めて微妙な時期だ」と、断言した。
「どんな企業も困難な時期を経験する」と、コミッソ会長は言った。「しかし指導者の先見性というものは、暗黒の瞬間から学び、より強くなって立ち直ることにある。私はこれまでどの事業でも諦めたことはなく、今さら諦めようとは思わない」
「我々は困難な状況に直面しているが、あらゆる手段を駆使して脱出しなければならない。フィオレンティーナの降格は絶対に許されない。クラブ、選手、チームに関わるすべての人々が責任を感じなければならない。しかし何よりも必要なのは皆さん、サポーターの皆さんだ。私はあなたたちを必要としている。チームを支えほしい」
ヴァノーリ監督やジェコをはじめとする選手たちは、この切実な訴えが無視されないことを願っている。今まさに、フィオレンティーナはあらゆる支援を必要としているのだ。