フィオレンティーナの凋落：衝撃のスクデット争いからたった1年でセリエA最下位へ転落した経緯

5月7日、フィオレンティーナはパッラディーノ監督との契約を2027年まで延長したことを発表したが、このニュースに驚く者はいなかった。フィオレンティーナはカンファレンスリーグの準決勝に進出し、セリエAでも同大会の出場権獲得に向けて順調に進んでいたからである。

ところが、それから3週間も経たないうちに、パッラディーノはいなくなった。チームを9年ぶりのリーグ最高順位に導いたにもかかわらず、「双方の合意」によりクラブを去ることとなったのだ。

確かに41歳の指揮官とそのサッカー哲学にすべてのサポーターが納得していたわけではないが、この予想外の退任の真の理由として、スポーツ・ディレクターのダニエレ・プラデとの確執が噂された。

「サッカーはパズルだ。すべてのピースが噛み合って初めて機能する」と、9月にパッラディーノは『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙のインタビューで語った。「フィレンツェで成し遂げたことには誇りをもっているが、共に前進するための条件がもはや整わなかった。考え方やビジョンがあまりにも異なっていた」。

詳細は語らなかったものの、パッラディーノが辞めたいわけではなかったことは明らかだった。この決断にもちろん本人も苦しんだが、彼の退団は選手たちにも大きな衝撃を与えた。

パッラディーノは選手たちと強い絆を築く監督であり、その就任はモイーズ・キーンのような選手にとって天の恵みだった。キーンは2024-25シーズンに全公式戦で25得点というプロになってから最高の成績を記録。マンチェスター・ユナイテッドでは出番を失っていたダビド・デ・ヘアもフィレンツェで目を見張るような好調を取り戻し、昨年のこの時期には優勝争いへの期待が高まっていたほどだった。

そのため、パッラディーノの衝撃的な解任にチームは衝撃を受けた。「選手たちからのビデオ通話やメッセージには涙が出た」と、ナポリ出身の監督は認めた。「彼らとは素晴らしい瞬間も、非常に困難な瞬間も共有し、特別な絆が生まれていた。実際、今でも連絡を取り合っている」。