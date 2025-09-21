ヨーロッパリーグ(UEL)2025-26開幕はいつ？オープニングカード・参加クラブ・日本人選手一覧

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(UEL)が、日本時間2025年9月25日(木)に開幕を迎える。
本記事では、ヨーロッパリーグ開幕カードを紹介する。
ヨーロッパリーグ2025-26シーズンは、日本時間2025年9月25日(木)から行われるリーグフェーズ第1節で開幕。第1節では、26日(金)にかけて全18試合が行われる。
開幕節では、伊東純也と横山歩夢が所属するヘンクがレンジャーズと対戦するほか、鈴木唯人が所属するフライブルクと常本佳吾が所属するバーゼルの日本人対決などが行われる。
2025-26シーズンのヨーロッパリーグ出場クラブおよびポットは以下の通り。
ポット1：UEFAクラブランキング上位9チーム
ポット2：UEFAクラブランキング 次点9チーム
ポット3：UEFAクラブランキング 次点9チーム
ポット4：UEFAクラブランキング 次点9チーム
|ポット1
|ポット2
|ポット3
|ポット4
|ローマ
|フェネルバフチェ
|ヤングボーイズ
|ボローニャ
|ポルト
|ブラガ
|バーゼル
|セルタ
|レンジャーズ
|ツヴェルナ・ズヴェズダ
|ミッティラン
|シュトゥットガルト
|フェイエノールト
|リヨン
|フライブルク
|パナシナイコス
|リール
|PAOK
|ルドゴレツ
|マルメ
|ディナモ・ザグレブ
|ヴィクトリア・プルゼニ
|ノッティンガム・フォレスト
|ユトレヒト
|ベティス
|フェレンツヴァーロシュ
|シュトルム・グラーツ
|ゴーアヘッド・イーグルス
|ザルツブルク
|セルティック
|FCSB
|ヘンク
|アストン・ヴィラ
|マッカビ・テルアビブ
|ニース
|ブラン
|日時
|対戦カード
|放送・配信
|9/25(木)1:45
|PAOKvsマッカビ・テルアビブ
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|9/25(木)1:45
|ミッティランvsシュトゥルム
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|9/25(木)4:00
|GNKディナモvsフェネルバフチェ
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|9/25(木)4:00
|ベティスvsノッティンガム・フォレスト
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|9/25(木)4:00
|ブラガvsフェイエノールト
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|9/25(木)4:00
|ツルヴェナ・ズヴェズダvsセルティック
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|9/25(木)4:00
|フライブルクvsバーゼル
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|9/25(木)4:00
|ニースvsローマ
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|9/25(木)4:00
|マルメvsルドゴレツ
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|9/26(金)1:45
|リールvsブラン
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|9/26(金)1:45
|ゴーアヘッドvsFCSB
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|9/26(金)4:00
|レンジャーズvsヘンク
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|9/26(金)4:00
|ザルツブルクvsポルト
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|9/26(金)4:00
|アストン・ヴィラｖｓボローニャ
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|9/26(金)4:00
|フェレンツヴァーロシュvsプルゼニ
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|9/26(金)4:00
|ヤングボーイズvsパナシナイコス
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|9/26(金)4:00
|シュトゥットガルトvsセルタ
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|9/26(金)4:00
|ユトレヒトvsリヨン
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|選手名
|所属クラブ
|背番号
|生年月日
|鈴木唯人
|フライブルク
|14
|2001年10月25日
|前田大然
|セルティック
|38
|1997年10月20日
|旗手怜央
|セルティック
|41
|1997年11月21日
|山田新
|セルティック
|18
|2000年5月30日
|稲村隼翔
|セルティック
|25
|2002年5月6日
|上田綺世
|フェイエノールト
|9
|1998年8月28日
|渡辺剛
|フェイエノールト
|4
|1997年2月5日
|川村拓夢
|ザルツブルク
|16
|1999年8月28日
|北野颯太
|ザルツブルク
|8
|2004年8月13日
|チェイス・アンリ
|ザルツブルク
|45
|2004年3月24日
|伊東純也
|ヘンク
|10
|1993年3月9日
|横山歩夢
|ヘンク
|30
|2003年3月4日
|常本佳吾
|バーゼル
|6
|1998年10月21日
※所属は2025年9月17日現在
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり