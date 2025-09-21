ヨーロッパリーグ(UEL)2025-26開幕はいつ？オープニングカード・参加クラブ・日本人選手一覧

ヨーロッパリーグ2025-26シーズンは、日本時間2025年9月25日(木)から行われるリーグフェーズ第1節で開幕。第1節では、26日(金)にかけて全18試合が行われる。

開幕節では、伊東純也と横山歩夢が所属するヘンクがレンジャーズと対戦するほか、鈴木唯人が所属するフライブルクと常本佳吾が所属するバーゼルの日本人対決などが行われる。