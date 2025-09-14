2025-26シーズンのヨーロッパカップ戦本戦に出場するクラブが出揃った。ヨーロッパ最高峰の戦い、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）、その下位リーグにあたるUEFAヨーロッパリーグ（EL）には今季も多数の日本人選手が参戦する。

本記事では、ヨーロッパカップ戦開幕を前に、CLとELに参戦する日本人選手を紹介する。

※所属・年齢は2025年9月13日現在