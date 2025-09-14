2025-26シーズンのヨーロッパカップ戦本戦に出場するクラブが出揃った。ヨーロッパ最高峰の戦い、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）、その下位リーグにあたるUEFAヨーロッパリーグ（EL）には今季も多数の日本人選手が参戦する。
本記事では、ヨーロッパカップ戦開幕を前に、CLとELに参戦する日本人選手を紹介する。
※所属・年齢は2025年9月13日現在
昨夏に加入したバイエルンで2季目を迎えた伊藤。昨季は負傷に泣かされて悔しいシーズンになり、そのリベンジに燃える同選手だが、プレシーズンから離脱と出遅れた。昨季CL準決勝進出を果たしたチームの厳しいポジション争いに勝利して、守備陣の主力として6年ぶりの欧州制覇を目指したい。
昨季のリヴァプールで陰ながらプレミアリーグ優勝を支えた遠藤。昨季に引き続き、中盤でのポジション争いでは後れを取るものの、今季は不安定なDFラインでの出場も増えそうな状況だ。昨季リーグフェーズ首位通過もラウンド16で優勝したパリ・サンジェルマンに敗れたチームとともに今季こそ欧州での成功を掴めるか。
昨季フライブルクでリーグ戦二桁得点を挙げた堂安は、今夏にフランクフルトに移籍。移籍直後からゴールを記録するなど新天地でも好調を維持する同選手にとって、これが初のCL出場だ。クラブにとっても3季ぶりの欧州最高峰の舞台でも昨季のパフォーマンスを再現できるか注目だ。
今夏にボルシア・メンヒェングラートバッハからアヤックスに新天地を求めた板倉。オランダの名門で守備陣のリーダーになることが期待されている同選手にとってこれがCL初挑戦。欧州最高峰の舞台での強豪との一戦で存在感を示すことができるか注目だ。
2022年からプレーするスポルティング退団の可能性が浮上するも、残留を決めた守田。同クラブで4季目を迎える同選手にとって、これが3度目のCLの舞台となる。昨季マンチェスター・シティに勝利したチームの中で確かな存在感を示しており、今季も中心選手としてチームの躍進に貢献できるか。
ルートンで2季連続の降格を経験した橋岡は、今夏にチェコ王者スラヴィア・プラハに移籍。CL出場権を保持するチームに加入し、自身にとってこれが初の欧州の舞台となる。ただし、ここまでポジション争いで後れを取る難しい状況。欧州最高峰の舞台に立つためにも、チーム内での存在感を高めたい。
今季湘南ベルマーレからデンマークの強豪コペンハーゲンに加入した鈴木。ここまで公式戦出場はないが、CL予選ではベンチ入りしており、今後プレー時間をどこまで伸ばせるか注目だ。欧州最高峰の舞台に立つことができれば、日本代表定着も夢ではない。
これが2季連続のCL出場となる南野。昨季はツヴェルナ・ズヴェズダ戦2得点1アシストの大活躍など、同大会でのキャリアハイとなる3得点を記録した。4季目を迎えた今季もチームの中盤で活躍しており、昨季のノックアウトフェーズプレーオフ進出以上を目指すチームの中でのさらなる活躍が期待される。
去就に関するさまざまな噂があったものの、今季もフェイエノールト攻撃陣を牽引する上田。CL予選3回戦で敗れて惜しくも2季連続の本戦出場こそ叶わなかったが、今季はELを舞台にプレーする。リーグ戦開幕2試合連続得点の調子を欧州の舞台でも維持できるか。
ヘントで大きなインパクトを残した渡辺は、今夏にフェイエノールトにステップアップ。CL3次予選でフェネルバフチェに敗れたが、この試合で2得点を記録したりと、攻守の両面でチームに貢献
できることを証明した。昨季カンファレンスリーグで優勝したチェルシーから得点を奪った活躍を強豪相手に再現できるか注目だ。
昨季に加入したザルツブルクでCL初出場を飾った川村。移籍1年目は度重なる重傷に泣かされ、さらに今夏のプレシーズンでも膝を負傷して離脱した。今季はELに出場するチームの中で早期の復帰が待たれる。
今夏にセレッソ大阪からザルツブルクに加入した北野。クラブワールドカップで出番は限定的だったが、以降出場機会を手にしてリーグ開幕戦から得点を挙げた。チームがCL出場権を逃してELに回る中、20歳の同選手は初の欧州カップ戦の舞台で今後につながる経験を手にしたい。
シュトゥットガルトで頭角を現したチェイスは、さらなる出場機会を求めて今夏にザルツブルクに移籍。しかし、今春に負ったケガの影響で出遅れ、ここまで離脱が続いている。昨季CLレアル・マドリー戦などでプレーした経験をELの舞台で活かし、復帰後にチームの躍動を支えらえるか。
昨季セルティックで得点を量産してエースに成長した前田。しかし今季、CLプレーオフのカイラト戦で決定機逸失やPK失敗などがあり、チームも本戦出場権を逃した。この悔しさをバネに、調子を取り戻してELの舞台での活躍を誓いたい。
セルティックの中盤のキーマンの1人としてチームを牽引する旗手。しかし、CLプレーオフのカイラト戦ではインパクトを残せず、チームもPK戦の末に敗れてCL敗退が決まった。主力流出の影響を拭い切れないチームがELで躍進するためにも、旗手の活躍が不可欠だ。
川崎フロンターレから今夏にセルティックに新天地を求めた山田。前田大然やイダとのポジション争いで後れを取り、重要な試合ではなかなか出番の得られない難しい状況だ。EL出場による過密日程を迎える中、調子の上がらない攻撃陣の新たなオプションになれるか。
今夏にアルビレックス新潟からセルティックに加入した稲村。カーター＝ヴィッカーズら守備陣の主力の牙城を崩すことは簡単ではなく、出場機会は限定的だ。さらに、CL予選ではメンバー外となっていた。ELのピッチに立つためにも、まずは指揮官やチームメイトからの信頼を勝ち取りたい。
セルヴェットで経験を積み、今夏にスイスの強豪バーゼルに加入した常本。早々から右サイドバックの主力に定着した同選手は、CLプレーオフ2試合でフル出場して奮闘したが、チームはコペンハーゲンに敗れて本戦出場ならず。2年ぶりに立つELの舞台で攻守にわたってチームの躍進に貢献したい。
昨季デンマークのブレンビーで大活躍した鈴木は、今夏にフライブルクに移籍。堂安率の代役を期待される同選手は、リーグ開幕戦から先発するなど、早くも新チームで信頼を掴んでいる。自身にとって初の欧州の舞台となるELで各国の強豪相手に結果を出すことが求められている。
2022年に退団したヘンクに3年ぶりに復帰した伊東。昨季はフランスのスタッド・ランスで活躍するも、チームが降格する不本意なシーズンを送った。6年前にともにCLの舞台に立った慣れ親しんだ古巣とともにELの舞台で昨季のうっ憤を晴らすパフォーマンスが期待されている。
