天皇杯2025決勝の見どころ・注目選手｜FC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が対戦
天皇杯決勝｜試合日程
対戦カード：FC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸
- キックオフ：2025年11月22日(土)14:00
- 試合会場：国立競技場
- 放送・配信：【テレビ】NHK総合、スカパー！、【ネット】NHK ONE（新NHKプラス）、U-NEXT（NHKオンデマンド/放送終了7日後に配信開始）
天皇杯決勝｜見どころ
2025年天皇杯決勝でFC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が激突する。
近年目覚ましい躍進を見せるFC町田ゼルビアは、今年の天皇杯で初の準決勝進出を決めると、勢いそのままにFC東京との延長戦までもつれ込んだ一戦を林と呉の得点で2-0で勝利して決勝進出を決めた。クラブ史上初のメジャートロフィー獲得に王手を掛けた町田だが、10月に入ってから調子を落としており、公式戦8試合で2勝止まり。昨季と比較して守備陣が踏ん張れず、攻撃陣もシーズン後半戦以降複数得点を記録することに苦しんでいる。決勝の相手ヴィッセル神戸とは8月に対戦して2-0で下して初白星を挙げており、この経験が今回の一戦でもプラスに働くことが期待される。
対するのは昨年覇者でJ1リーグ王者のヴィッセル神戸。準々決勝まで下位リーグ勢相手に辛勝した同クラブだが、準決勝ではルヴァンカップ覇者サンフレッチェ広島相手に永戸と佐々木の得点で2-0の会心の勝利を収めて優勝した昨年に続く3回目の決勝進出を決めた。J1リーグ3連覇の可能性が消え、残るタイトルは天皇杯のみと、この一戦にかける思いは強い。また、これまでに天皇杯決勝の舞台に2度立っていずれもトロフィーを勝ち取ったことは、大一番を前に大きな自信になるはずだ。酒井や大迫など経験豊富な選手を擁するチームは町田ゼルビアを破って2連覇を成し遂げられるか。
なお、FC町田ゼルビアとヴィッセル神戸は今季2度対戦しており、町田のホームゲームで2-0、神戸のホームゲームで1-0と、いずれもホームチームが勝利を収めた。
天皇杯決勝｜注目選手
■FC町田ゼルビア｜相馬勇紀
FC町田ゼルビアの注目は攻撃陣を牽引する相馬。昨夏にポルトガルから帰国して町田に加入した同選手は、セカンドストライカーやトップ下の主力に定着して、今季J1リーグで9得点9アシストを記録する。再び評価を高めており、7月のE-1選手権や10月の代表戦で日本代表に復帰した。
クラブ史上初のタイトル獲得を目指す町田にとって相馬は替えの利かない存在。オープンプレーだけではなくセットプレーでも相手の脅威になれる同選手は、ヴィッセル神戸守備陣を苦しめ、自らの得点やアシストでチームを天皇杯制覇に導けるか。
■ヴィッセル神戸｜宮代大聖
対するヴィッセル神戸の注目選手は宮代だ。昨季川崎フロンターレから加入すると一気にブレイク。昨季J1リーグで11得点をマークしてチームの連覇に大きく貢献した。今季も国内公式戦で12得点6アシストを記録し、7月のE-1選手権では日本代表デビューを飾った。
宮代は昨年の天皇杯決勝ガンバ大阪戦で決勝点をマークし、J1リーグ連覇のかかった湘南ベルマーレ戦で先制点を挙げたりと大舞台で輝けることを証明した。堅固な守備陣を擁する町田ゼルビアとの大一番でも昨年同様に勝負強さを見せ、チームの天皇杯連覇に貢献できるか注目だ。
天皇杯決勝｜テレビ放送・ネット中継予定
2025年天皇杯決勝は、地上波『NHK総合』で生中継。ネット『NHK ONE（新NHKプラス）』でも同時見逃し配信を予定しており、いずれも13:50に放送・配信を開始する。
その他、衛星放送『スカパー！』のスカチャン5(Ch.585)で録画放送される。
また、『NHK ONE』で配信されたコンテンツに関しては、放送終了時刻の7日後からネット『U-NEXT』の「NHKオンデマンド」でも配信予定だ。
