2025年天皇杯決勝でFC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が激突する。

近年目覚ましい躍進を見せるFC町田ゼルビアは、今年の天皇杯で初の準決勝進出を決めると、勢いそのままにFC東京との延長戦までもつれ込んだ一戦を林と呉の得点で2-0で勝利して決勝進出を決めた。クラブ史上初のメジャートロフィー獲得に王手を掛けた町田だが、10月に入ってから調子を落としており、公式戦8試合で2勝止まり。昨季と比較して守備陣が踏ん張れず、攻撃陣もシーズン後半戦以降複数得点を記録することに苦しんでいる。決勝の相手ヴィッセル神戸とは8月に対戦して2-0で下して初白星を挙げており、この経験が今回の一戦でもプラスに働くことが期待される。

対するのは昨年覇者でJ1リーグ王者のヴィッセル神戸。準々決勝まで下位リーグ勢相手に辛勝した同クラブだが、準決勝ではルヴァンカップ覇者サンフレッチェ広島相手に永戸と佐々木の得点で2-0の会心の勝利を収めて優勝した昨年に続く3回目の決勝進出を決めた。J1リーグ3連覇の可能性が消え、残るタイトルは天皇杯のみと、この一戦にかける思いは強い。また、これまでに天皇杯決勝の舞台に2度立っていずれもトロフィーを勝ち取ったことは、大一番を前に大きな自信になるはずだ。酒井や大迫など経験豊富な選手を擁するチームは町田ゼルビアを破って2連覇を成し遂げられるか。

なお、FC町田ゼルビアとヴィッセル神戸は今季2度対戦しており、町田のホームゲームで2-0、神戸のホームゲームで1-0と、いずれもホームチームが勝利を収めた。